غفوری: حاضریم در زمین حریفان بازی کنیم/اجازه نمی دهند روی نیمکت بنشینم

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری در پایان بازی تیمهای فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: با کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس نمیتوان در رابطه با مسائل تاکتیکی صحبت کرد. الفبای فوتبال در زمین صاف اجرا میشود، اما متأسفانه استقلال از داشتن چنین زمینهایی محروم است.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم که استقلال همواره در صدر جدول باشد و برای قهرمانی بجنگد. نمیخواهم از مشکلات خودمان چشمپوشی کنم؛ قطعاً تیم ما هم ایراداتی دارد و سعی میکنیم بهتر شویم، اما کسانی که چنین زمینهایی را برای بازی ما انتخاب میکنند، دوست ما نیستند. از مدیران باشگاه و هر فرد مسئول تقاضا دارم شرایط بهتری برای تیم فراهم کنند.
غفوری افزود: ای کاش در زمین گل گهر بازی میکردیم، اما حداقل کیفیت زمین مناسب باشد. ما مربیان و بازیکنان استقلال حاضر هستیم در زمین حریفان بازی کنیم، اما ورزشگاه شهدای شهر قدس مناسب نیست.
مربی استقلال درباره لغو دیدار این تیم با گل گهر در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد تصریح کرد: «ما همیشه تلاش میکنیم در زمین باکیفیت بازی کنیم. برای برگزاری این بازی در مشهد و روی چمن مناسب بسیار خوشحال بودیم، اما نمیدانم این ورزشگاه برای چه هدفی ساخته شده است.
وی در واکنش به خط خوردن بازیکنانی مانند رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی گفت: اینکه گفته میشود من با رامین رضائیان مشکل دارم، تنها ساخته فضای مجازی است. رامین همیشه با انگیزه تمرین کرده و شاید انجام چنین کارهایی به حال او کمک کند.
غفوری در پایان خاطرنشان کرد: من با کلی شوق و انگیزه با استقلال قرارداد بستم تا به تیم کمک کنم، اما سوال من از مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال این است که چرا نمیتوانم روی نیمکت تیم بنشینم. کارت من صادر شده و کاش در مسائلی که توانمان نمیرسد، زور نگوییم.
