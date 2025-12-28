به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۷ دی و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتر خاتمه یافت.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی (۸۰- سعید سحرخیزان)، روزبه چشمی (۸۰- محمدرضا آزادی)، امیرمحمد رزاقی نیا (۵۴- علیرضا کوشکی)، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده (۷۶- محمدحسین اسلامی) و داکنز نازون

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی (۶۰- نمانیا توماشویچ)، امیر جعفری (کارت زرد)، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی (۸۴- امید حامدی فر)، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

شروع ضعیف هر دو تیم

بازیکنان استقلال در دقیقه ۳ قصد داشتند تا اولین حمله خود را از سمت راست تدارک ببینند که امیر جعفری روی صالح حردانی مرتکب خطا شد و داور به بازیکن میهمان کارت زرد نشان داد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی این بازی هیچیک از دو تیم موقعیتی را روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

یاسر آسانی در دقیقه ۲۷ قصد داشت تا از سمت راست به سمت دروازه گل گهر نفوذ کند که امیر جعفری با تکل خوب خود توپ را در اختیار گرفت و باعث سرنگونی وینگر استقلال شد که همین موضوع دقایقی وقفه در بازی ایجاد کرد و بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند.

اولین گل بازی برای گل گهر

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۳۷ صاحب ضربه کرنر شدند که مجید عیدی توپ را روی دروازه استقلال سانتر کرد و روی اشتباه خط دفاعی آبی‌ها از جمله سامان فلاح، پوریا شهرآبادی با ضربه سر موفق شد گل اول بازی را برای گل گهر به ثمر برساند. پس از این گل بازیکنان استقلال حمله‌ای را به سمت دروازه گل گهر ترتیب دادند که ضربه اسماعیل قلی زاده از درون محوطه جریمه را فرزین گروسیان در خدمت گرفت.

آدان دروازه استقلال را نجات داد

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۴۲ باز هم به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که پوریا شهرآبادی با شوتی از بیرون محوطه جریمه دروازه این تیم را تهدید کرد کرد که آنتونیو آدان با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

شروع پر قدرت دو تیم در نیمه دوم

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۴۹ صاحب ضربه کرنر شدند که ضربه سر بازیکن این تیم با واکنش آدان به تیرک دروازه استقلال را برخورد کرد و در مرحله دوم دروازه بان اسپانیایی آبی‌ها موفق شد توپ را از آن خود کند.

سیو گروسیان مانع از گل استقلال شد

در دقیقه ۵۱ نوبت به استقلال رسید و ضد حمله‌ای را به سمت دروازه گل گهر ایجاد کردند که در شلوغی محوطه جریمه این تیم اسماعیل قلی زاده در موقعیت گلزنی قرار گرفت و ضربه زد که فرزین گروسیان به سختی توپ را مهار کرد و در ادامه مدافعان این تیم توپ را دور کردند.

بازیکنان استقلال در نیمه دوم برای رسیدن به گل تساوی تلاش زیادی کردند. در دقیقه ۶۷ توپ در بیرون محوطه جریمه گل گهر به یاسر آسانی رسید و این بازیکن با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که توپ با اختلاف از بالای دروازه گروسیان راهی اوت شد.

نازون در دقیقه ۷۵ قصد داشت تا به محوطه جریمه گل گهر نفوذ کند که با دخالت علیزاده توپ او دفع شد که داور خطای بازیکن گل گهر را اعلام کرد و ضربه آزاد به سود استقلال اعلام شد که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ از بالای دروازه گروسیان به بیرون رفت.

ضربه برگردان بی حاصل منیر الحدادی

بازیکنان استقلال در دقایق پایانی حملات زیادی را روی دروازه گل گهر انجام دادند که ثمری برای آنها نداشت در یکی از صحنه‌ها در دقیقه ۸۸ توپ در محوطه جریمه گل گهر به منیر الحدادی رسید و این بازیکن با ضربه‌ای برگردان قصد داشت تا گلزنی کند اما توپ از بالای دروازه گروسیان به بیرون رفت.

فرصت سوزی آزادی

در دقیقه ۲+ ۹۰ بازیکنان استقلال از سمت چپ توپ را به سمت محوطه جریمه گل گهر ارسال کردند که روی اشتباه مدافعان گل گهر، محمدرضا آزادی با ضربه سر به توپ ضربه زد که توپ به شکل خطرناکی از بالای دروازه گل گهر راهی اوت شد.

با کسب سه امتیاز این بازی گل گهر ۲۳ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد و استقلال با ۲۲ امتیاز و تفاضل کمتر نسبت به تراکتور به رده ششم سقوط کرد.