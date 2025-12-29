زمان بازی استقلال در جام حذفی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۲ دی ماه

* فولاد هرمزگان - استقلال (ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود)

* شمس آذر قزوین - تراکتور تبریز (ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین)