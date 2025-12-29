  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۶

زمان بازی استقلال در جام حذفی مشخص شد

زمان بازی استقلال در جام حذفی مشخص شد

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در شرایطی باید رو در روی فولاد هرمزگان قرار گیرد که ورزشگاه میزبان این بازی مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۲ دی ماه

* فولاد هرمزگان - استقلال (ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود)
* شمس آذر قزوین - تراکتور تبریز (ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین)

کد خبر 6705496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها