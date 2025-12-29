زمان بازی استقلال در جام حذفی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۲ دی ماه
* فولاد هرمزگان - استقلال (ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود)
* شمس آذر قزوین - تراکتور تبریز (ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین)
تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در شرایطی باید رو در روی فولاد هرمزگان قرار گیرد که ورزشگاه میزبان این بازی مشخص نیست.
