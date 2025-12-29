به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف گلگهر سیرجان رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید و آبیپوشان نتوانستند امتیازی از این مسابقه خانگی کسب کنند.
استقلال در آخرین دیدار خود در نیمفصل نخست لیگ برتر، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه در اصفهان به مصاف سپاهان خواهد رفت. آبیها امیدوارند در این دیدار دشوار خارج از خانه بتوانند با ارائه نمایشی بهتر، نتیجهای مطلوب کسب کرده و نیمفصل را با دست پُر به پایان برسانند.
در همین حال مدیران باشگاه استقلال قصد دارند پس از پایان دیدار با سپاهان، جلسهای را با ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم برگزار کنند تا وضعیت فنی و مدیریتی آبیپوشان مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین محورهای این نشست، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال است؛ موضوعی که باعث شده این تیم امکان جذب بازیکن جدید در نیمفصل را نداشته باشد و به عنوان یکی از معضلات اصلی باشگاه مطرح شود.
همچنین در این جلسه قرار است موضوع احتمال جدایی رامین رضائیان، مدافع استقلال که با این باشگاه قرارداد دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هرچند برخی دیگر از بازیکنان نیز خواهان جدایی از جمع آبیپوشان هستند، اما با توجه به شرایط فعلی و ناتوانی استقلال در جذب بازیکن جدید در نیمفصل، مدیران باشگاه تمایلی به از دست دادن بازیکنان خود ندارند و تلاش خواهند کرد تا ترکیب فعلی تیم حفظ شود.
اعضای هیئت مدیره استقلال امروز هم به مانند هفتههای گذشته جلسه روتین خود را برگزار کردند و در رابطه با موضوعات مختلف این باشگاه در همه رشتهها بحث و تبادل نظر شده است.
