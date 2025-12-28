  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

یک کارشناس به مهر پاسخ داد؛

پنالتی استقلال مقابل گل گهر سوخت؟

پنالتی استقلال مقابل گل گهر سوخت؟

کارشناس فوتبال معتقد است که در دیدار دو تیم استقلال و گل گهر داور قضاوت خوبی داشت و تمام سوت‌هایی که زد درست بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۷ دی در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با قضاوت مرتضی منصوریان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار در تیم گل گهر خاتمه یافت.

نوذر رودنیل کارشناس داوری فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد منصوریان در این بازی اظهار داشت: داوری این مسابقه در مجموع قابل قبول بود و داور تصمیم تأثیرگذاری که نتیجه بازی را تغییر دهد، نداشت.

رودنیل درباره صحنه‌های مشکوک به پنالتی افزود: زمانی که مهاجم استقلال (نازون) وارد محوطه جریمه گل‌گهر شد، توپ در بیرون محوطه جریمه به دست بازیکن گل گهر برخورد کرد تصمیم داور مبنی بر اعلام ضربه آزاد درست بود.

وی ادامه داد: در دقیقه ۷۱ خطا به سود استقلال و اخطار به پوریا لطیفی فر بازیکن گل‌گهر کاملاً درست بود. گروه داوری در مجموع عملکرد خوبی داشت و سوت‌هایی که زد درست بود.

کد خبر 6705073
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها