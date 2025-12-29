حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از وقت امروز و فردا (سه شنبه)، با افزایش پوشش ابر در برخی از نقاط استان و روی دریا، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران همراه با رعدوبرق و احتمال ریزش تگرگ، مورد انتظار است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین تا روز چهارشنبه، به‌دلیل وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی، دریا به تناوب مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: تا اواخر هفته نیز دمای هوا در سطح استان کاهش محسوسی خواهد یافت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با گردوغبار، گاهی افزایش ابر و وزش باد، در برخی نقاط بارش پراکنده باران گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد: غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وزش تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر و از فردا به تدریج ۱۲۰ تا ۲۷۰ گاهی بیش از ۳ متر خواهد بود.