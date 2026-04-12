آغاز بارش باران در استان بوشهر از امروز

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز تا ظهر فردا (دوشنبه)، در سطح استان و روی دریا طی ساعاتی، بارش باران گاهی همراه با رگبارباران و رعدوبرق، وزش تند باد لحظه ای ودر برخی مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید طی امروز تا اوایل وقت دوشنبه، سواحل استان مواج خواهند بود، روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز به سبب وزش باد شدید شمال غربی، خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد، طی ساعاتی بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ طی ساعاتی بیش از۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.