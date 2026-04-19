۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

آسمان استان بوشهر بارانی می شود

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با ورود سامانه ناپایدار جوی از امروز و فعالیت آن تا پایان هفته، به‌تناوب ضمن افزایش پوشش ابر،بارش پراکنده باران در استان پیش بینی می شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با ورود سامانه ناپایدار جوی از امروز و فعالیت آن تا پایان هفته، به‌تناوب ضمن افزایش پوشش ابر، در برخی از ساعات وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید تا شدید، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت سواحل و فراساحل استان نیز به‌تناوب طی ساعاتی مواج و متلاطم خواهند بود.

وی گفت: دمای هوا نیز از روز سه‌شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه‌ابری تا ابری همراه با غبار محلی، در مناطق شمالی و مرکزی بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، وزش باد لحظه‌ای و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: وزش باد متغیر، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، روی دریا طی ساعاتی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در هنگام افزایش باد ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

