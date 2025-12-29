  1. ورزش
برای رویدادهای پیش رو؛

دعوت از ملی‌پوشان تکواندو برای آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی بانوان

با اعلام سازمان تیم های ملی، تیم ملی بانوان از شنبه سیزدهم دی ماه اردوی تمرینی خود را در خانه تکواندو برگزار می شود. در همین راستا اسامی ملی پوشان دعوت شده به اردو اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تمرینی تیم ملی بانوان با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات پیش‌رو از جمله رقابت های آزاد فجیره از شنبه ۱۳ دی به میزبانی خانه تکواندو برگزار می‌شود.

بر همین اساس و با نظر مهروز ساعی سرمربی تیم ملی غزال هوشمند، باران خداداد، ساینا کریمی، معصومه رنجبر، همتا برجسته، روژان گودرزی، ساینا علیپور، پرنیان نوری، نگار اسماعیلی، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، هستی محمدی، آناهیتا رمضانی، فرشته فتحی، مطهره فتحی، پونه جعفرصالحی، کوثر اساسه، مریم ملکوتی خواه، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، ملیکا میرحسینی، الهام حقیقی، سارا صوفی، عسل صابری، فاطمه احمدی و الینا علیپور به اردوی آماده سازی دعوت شدند.

آزاده یاسایی، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی همکاران ساعی در کادر فنی تیم ملی هستند.

