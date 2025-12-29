  1. استانها
بنی اسدی:جاده های خراسان رضوی در پی بارش برف و باران لغزنده است

مشهد- رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: بارش باران و برف زمستانی سطح جاده‌های اصلی و فرعی استان را لغزنده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: هم اکنون بارش برف جاده ترانزیتی درگز-قوچان در محدوده گردنه تیوان را لغزنده کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: همچنین بارش باران، تردد در جاده‌های اصلی و فرعی مشهد، فریمان، طرقبه - شاندیز، نیشابور، چناران، تربت حیدریه، رشتخوار، بجستان، مه‌ولات، کوهسرخ، خوشاب، سبزوار، جغتای، جوین، باخرز و جاده قدیم درگز - قوچان در محدوده «کبکان» را تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین از وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در جاده‌های تایباد خبر داد.

