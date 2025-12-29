https://mehrnews.com/x39ZY7 ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹ کد خبر 6705900 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹ وضعیت رودخانههای فصلی زیبد شهرستان گناباد مشهد- رودخانههای فصلی زیبد از توابع شهرستان گناباد در پی بارندگیهای اخیر جان دوبارهای گرفت. دریافت 6 MB کد خبر 6705900 کپی شد مطالب مرتبط بنی اسدی:جاده های خراسان رضوی در پی بارش برف و باران لغزنده است حکمی: بارش برف و باران خراسان رضوی را فرا می گیرد بارش برف در افغانستان باعث توقف ورود ناوگان حمل و نقل از دوغارون شد برچسبها رودخانه بارندگی خراسان رضوی
