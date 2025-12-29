  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

وضعیت رودخانه‌های فصلی زیبد شهرستان گناباد

مشهد- رودخانه‌های فصلی زیبد از توابع شهرستان گناباد در پی بارندگی‌های اخیر جان دوباره‌ای گرفت.

