مشهد فردا سفیدپوش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: از بعدازظهر امروز تا چهارشنبه، افزایش ابر همراه با بارش برای استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای روز یکشنبه بارش باران و برف در مشهد پیش‌بینی می‌شود که میزان آن بیش از ۵ میلی‌متر نخواهد بود. روز دوشنبه نیز بارش‌ها به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: بیشترین حجم بارش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در نیمه جنوبی استان خواهد بود. بارش‌ها بیشتر به‌صورت رگباری رخ داده و احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب در مناطق جنوبی استان در این دو روز وجود دارد. همچنین افزایش سرعت باد، مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید مورد انتظار است.

مبشری نسب گفت: شاخص کیفیت هوا امروز و فردا ۱۱۷ بوده و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.