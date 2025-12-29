به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی از تداوم ناپایداریهای جوی در سطح استان تا ظهر روز چهارشنبه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و اطلاعات هواشناسی، تا ظهر روز چهارشنبه، شاهد افزایش ابر، بارش باران و برف و افزایش سرعت وزش باد، گاهی شدید تا بسیار شدید، در سطح استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بیشترین حجم بارشها در نیمه جنوبی و نواحی غربی استان پیشبینی میشود که عمدتاً بهصورت رگبار باران و در مناطق مستعد، همراه با رعدوبرق و تگرگ و همراه با وزش باد شدید خواهد بود. به سبب رگباریبودن بارشها، آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: طی این مدت، بهویژه در ساعات شب و اوایل روز، در نقاط مستعد، تشکیل مه، کاهش دید افقی و لغزندگی معابر نیز پیشبینی میشود. همچنین از اواخر وقت سهشنبه، با کاهش محسوس دما، در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان، بارش برف و گاهی کولاک برف رخ خواهد داد.
قاسمی با اشاره به هشدارهای صادرشده گفت: این شرایط در چهارچوب هشدار سطح زرد شماره ۴۲ مورخ ششم دیماه ۱۴۰۴ و هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ مورخ هفتم دیماه ۱۴۰۴ قرار دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی شبانهروز گذشته، تقریباً در اکثر شهرهای استان بارش گزارش شده و فقط شهرهای سرخس و درگز فاقد بارش بودهاند. در میان ایستگاههای اصلی، تربتحیدریه با ۱۳.۳ میلیمتر بیشترین میزان بارش را ثبت کرده و در ایستگاههای فرعی نیز کاخک در شهرستان گناباد با ۲۸.۵ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشته است.
وی در خصوص بارش باران در مشهد گفت: برای امروز و فردا صبح، بارشی پیشبینی نمیشود؛ اما از عصر فردا تا صبح چهارشنبه، احتمال وقوع بارش مجدد در مشهد وجود دارد.
قاسمی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، سردترین دما در کاخک گناباد با منفی ۳ درجه ثبت شده و گرمترین نقطه استان، سرخس با ۲۱ درجه گزارش شده است. نوسانات دمای مشهد نیز شب گذشته ۶ و ۱۵ درجه بوده است که امشب در سردترین ساعات، به ۳ درجه و در گرمترین ساعات به ۱۵ درجه خواهد رسید.
