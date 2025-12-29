حاجی بابایی: امروز دیگر آمریکا قدرت بلامنازع و کدخدای جهان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در اولین جلسه این ستاد اظهار کرد: این جلسه، آغاز رسمی برنامه‌های ستاد انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۴ است. ملت بزرگ ایران در این سال‌ها قله‌های بلندی را فتح کرده است؛ از جمله ایستادگی افتخارآمیز در جنگ ۱۲ روزه که بار دیگر نشان داد مردم ایران برای اصل انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن، حضوری آگاهانه و عزتمندانه دارند. این افتخار بزرگی برای ملتی است که در طول دهه‌های پرحادثه سیاسی، به جایگاهی رفیع در عرصه فکری و اندیشه‌ای دست یافته است.

وی افزود: ملت ایران با همدلی و اتحاد، مسائل اصلی کشور را تشخیص داده و در برابر توطئه‌هایی ایستاده که هدفشان ضربه‌زدن به تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی ایران بوده است؛ تمدنی که هزاران سال ریشه دارد و بیش از ۱۴۰۰ سال با اسلام ناب محمدی (ص) گره خورده است.

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته در عرصه بین‌المللی، جهان را به سمت نظم چندقطبی سوق دهد؛ امروز دیگر آمریکا قدرت بلامنازع و کدخدای جهان نیست. تحولات جهانی، از جمله در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد که بلوک‌های فکری، سیاسی و نظامی جدیدی در حال شکل‌گیری است و جمهوری اسلامی ایران موفق شده هویت مستقل و اهداف بلند خود را در این میدان تثبیت کند.

حاجی بابایی ادامه داد: مهم‌ترین هدف ما، شناساندن اسلام ناب است؛ اسلامی که از غزه تا ایران، از سوریه تا دیگر نقاط جهان، الهام‌بخش ملت‌هاست. این اسلام، نقطه مقابل آن چیزی است که امام خمینی (ره) از آن به عنوان «اسلام آمریکایی» یاد کردند. امروز جمهوری اسلامی نه‌تنها یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، بلکه یک قدرت فکری اثرگذار در سطح جهانی است. فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد می‌شود، به‌خاطر همین استقلال و قدرت فکری است؛ زیرا نمی‌خواهند الگویی مستقل و مردمی در جهان شکل بگیرد.

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ایران، مردمی قدرشناس، شریف و غیورند. در طول تاریخ، کمتر ملتی را می‌توان یافت که چنین استقامت و شرافتی داشته باشد. ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با حرکت‌های اصیل انقلابی و ملی، خود را به دنیا معرفی کرده و اجازه نداده دشمنان، این کشور و تمدن را در برابر خود قرار دهند یا آن را دچار تفرقه کنند. امروز نزدیک به ۹۰ میلیون ایرانی همچنان در مسیر ایستادگی قرار دارند.

حاجی بابایی ادامه داد: نقش نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور بسیار مهم و تعیین‌کننده بوده است، اما آنچه بالاتر از همه این‌ها قرار دارد، ایمان، اعتقاد و حضور مردم است. دهه فجر سال گذشته نشان داد که حضور مردم در لحظه‌های حساس، گره‌گشای مشکلات است. دهه فجر امسال نیز استثنایی است؛ ما با یک جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای و روایت‌ها مواجه هستیم. امروز جنگ اصلی، جنگ روایت‌هاست و دشمن با تمام توان وارد این میدان شده است.

وی بیان کرد: وظیفه ما این است که با هوشیاری کامل، زمینه حضور آگاهانه مردم را فراهم کنیم. ما جلوتر از مردم حرکت نمی‌کنیم؛ مردم خود پیشرو هستند. ما اینجا جمع شده‌ایم تا ساختار و شرایط لازم را برای حضور گسترده مردم مهیا کنیم و خود را خادم و خدمت‌گزار آنان بدانیم. از همه دستگاه‌ها، نهادها و تشکل‌های مردمی درخواست می‌کنم با همکاری مؤثر با این ستاد، ما را در خدمت‌رسانی بهتر یاری کنند.

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی تصریح کرد: محور و اساس کار، مردم هستند؛ در ۲۲ بهمن و دیگر مناسبت‌ها، نقش تشکل‌های مردمی کلیدی و تعیین‌کننده است. به فضل الهی و با توسل به شهدای انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن، پاسخ محکمی به دشمنان ملت ایران خواهد بود. پیش از آنکه به دشمن بیندیشیم، باید به قله بلند اندیشه و ایمان ملت ایران توجه کنیم؛ ملتی که می‌تواند گره‌های کور اقتصادی را نیز با همدلی و ایستادگی باز کند.

حاجی بابایی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پرچمدار اسلام ناب، در صحنه بین‌المللی شناخته می‌شود؛ در حالی که برخی جریان‌ها که به نام اسلام سخن می‌گویند، حتی حاضر نشدند یک گام در کنار مردم فلسطین بایستند. این جایگاه، نتیجه ایستادگی ملت ایران است.

وی ادامه داد: تمام برنامه‌های جمهوری اسلامی باید معطوف به بهبود زندگی مردم باشد. دولت و مجلس وظیفه دارند معیشت مردم را در اولویت قرار دهند، با فساد مبارزه کنند و شرایط را برای رفاه و آرامش جامعه فراهم سازند. هر اقدامی که موجب نارضایتی مردم شود، به زیان جمهوری اسلامی است؛ بنابراین همه ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس کنند نظام اسلامی در کنار آنان ایستاده است.

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی تأکید کرد: هر حرکتی که موجب اختلاف، تضعیف یا ناامیدی شود، مورد تأیید رهبر معظم انقلاب نیست. باید با همدلی، دولت و مجلس را در مسیر خدمت‌رسانی یاری کنیم. مردم عزیز بدانند که ما صادقانه در خدمت آنان هستیم و هر آنچه داریم، در راه اسلام، ایران و جمهوری اسلامی به کار خواهیم گرفت.

حاجی بابایی گفت: الگوهای بزرگی چون شهید حاج قاسم سلیمانی، نمونه‌های روشن خدمت خالصانه به مردم‌اند؛ انسان‌هایی پاک‌دست، ساده‌زیست و فداکار که سرمایه‌های واقعی این انقلاب‌اند. ان‌شاءالله با حضور گسترده مردم و به فضل الهی، افتخار بزرگی نصیب ملت ایران خواهد شد و ما در مسیر حسین‌بن‌علی علیه‌السلام، همچنان در خدمت این ملت بزرگ خواهیم بود.