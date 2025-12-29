خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ او تجلی یک مکتب فکری و عملی بود که مرزهای جغرافیایی را درنوردید و معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا را دگرگون کرد، سرداری که از دل مردم برخاست، با مردم ماند و برای امنیت ملتها جان داد.
در روزگاری که قدرتهای جهانی، امنیت را با اشغال، ترور و ناامنی تعریف میکنند، حاج قاسم و یارانش امنیت را بر پایه کرامت انسانی، وحدت امت اسلامی و مقابله با ظلم بنا نهادند.
مسیری که با شهادت او متوقف نشد، بلکه عمیقتر، گستردهتر و ماندگارتر شد.
اندیشه سردار سلیمانی، امروز به گفتمانی تبدیل شده که نهتنها در میدانهای نبرد، بلکه در ذهن و قلب ملتهای منطقه جریان دارد؛ گفتمانی که ترور، تحریم و جنگ رسانهای هم نتوانست آن را خاموش کند.
حاج قاسم سلیمانی پدر دلهای داغدار و الگوی ایستادگی برای همه مادران شهدا بود
عذرا بابایی مادر شهید مصطفی حاج میر در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه شهید حاج قاسم سلیمانی در دل خانوادههای شهدا اظهار کرد: حاج قاسم فقط یک فرمانده نظامی نبود، او پناه دل مادران شهدا بود و درد ما را میفهمید.
وی افزود: وقتی نام حاج قاسم را میشنوم، یاد صبر، اخلاص و دلسوزی میافتم او مثل فرزند خودش با خانوادههای شهدا رفتار میکرد و همیشه میگفت راه شهدا باید زنده بماند.
این مادر شهید با بیان اینکه سردار سلیمانی مکتب ایثار و مقاومت را معنا کرد، ادامه داد: حاج قاسم به ما آموخت که خون شهدا بیثمر نیست و اگر فرزندانمان رفتند، برای امنیت، عزت و آرامش این سرزمین بود.
بابایی با اشاره به شهادت سردار سلیمانی گفت: دشمن فکر میکرد با ترور حاج قاسم میتواند این راه را متوقف کند، اما شهادت او دلها را بیدارتر کرد و مقاومت را زندهتر از همیشه نشان داد.
وی تأکید کرد: امروز وظیفه ما مادران شهدا این است که اجازه ندهیم یاد و راه شهید سلیمانی و همه شهدا در غبار فراموشی گم شود و این مسیر را به نسل جوان منتقل کنیم.
مادر شهید حاج میر خاطرنشان کرد: حاج قاسم متعلق به یک کشور نبود، او متعلق به همه آزادگان جهان بود و نامش تا همیشه در دل ملتها زنده خواهد ماند.
مکتب حاج قاسم معادلات قدرت در منطقه را بازتعریف کرد
روحانی مسجد امام حسین (ع) بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش راهبردی این دو شهید در تحولات منطقه، اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس نهتنها فرماندهان میدانی، بلکه معماران یک اندیشه تمدنی در عرصه امنیت بودند که معادلات منطقه را به نفع ملتها تغییر دادند.
حجتالاسلام نورالدین موسویزاده با بیان اینکه این دو شهید نقش تعیینکنندهای در شکست پروژههای ناامنسازی منطقه داشتند، گفت: آنچه سردار سلیمانی و شهید المهندس انجام دادند، انتقال امنیت از انحصار قدرتهای بزرگ به متن ملتها بود و آنان نشان دادند که امنیت پایدار از دل ایمان، اراده مردمی و مقاومت هوشمندانه شکل میگیرد نه از پایگاههای نظامی بیگانه.
وی افزود: حضور میدانی این فرماندهان در کنار نیروهای مقاومت، موجب شد گروههای تروریستی سازمانیافته که با حمایت مستقیم نظام سلطه شکل گرفته بودند، یکی پس از دیگری فروبپاشند و پروژه تجزیه منطقه با شکست مواجه شود.
روحانی مسجد امام حسین (ع) با مقایسه مکتب فکری این شهدا با الگوهای رایج امنیتی در نظام بینالملل، تصریح کرد: در منطق قدرت جهانی، امنیت بر پایه زور، اشغال و منفعتطلبی تعریف میشود، اما مکتب حاج قاسم بر پایه معنویت، اخلاق، عدالت و کرامت انسانی بنا شده بود.
دشمن فکر میکرد با ترور حاج قاسم میتواند این راه را متوقف کند، اما شهادت او دلها را بیدارتر کرد و مقاومت را زندهتر از همیشه نشان داد
وی ادامه داد: سردار سلیمانی قدرت را برای خدمت میخواست نه سلطه؛ او امنیت را در پیوند با ارزشهای الهی معنا میکرد و همین نگاه، مکتب او را به الگویی الهامبخش برای ملتهای آزاده تبدیل کرد.
موسویزاده با اشاره به ناکامی پروژههای تروریستی در منطقه گفت: اقدامات هوشمندانه و شجاعانه این دو شهید موجب شد تروریسمی که با طراحی اتاقهای فکر غربی و صهیونیستی ایجاد شده بود، به بنبست برسد و آنان با شناخت دقیق میدان و دشمن، ضربات راهبردی و غیرقابل جبرانی به جریانهای تکفیری وارد کردند.
وی افزود: اگر امروز بسیاری از کشورهای منطقه از ناامنی گسترده عبور کردهاند، بخش بزرگی از آن مرهون مجاهدتهای این فرماندهان بزرگ است.
روحانی مسجد امام حسین (ع) بیجار با اشاره به پیامدهای ترور این دو شهید، اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با ترور سردار سلیمانی و شهید المهندس، جبهه مقاومت تضعیف میشود، اما این اقدام در عمل به تقویت گفتمان مقاومت و افشای چهره واقعی آمریکا انجامید.
وی تأکید کرد: شهادت این دو فرمانده، خون تازهای در رگهای جبهه مقاومت جاری کرد و موجب انسجام بیشتر ملتها در برابر نظام سلطه شد.
موسویزاده در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال اندیشه این شهدا به نسل جوان گفت: امروز وظیفه ما این است که مکتب حاج قاسم را از سطح شعار به گفتمان عملی تبدیل کنیم. و این مهم از طریق تبیین عقلانی، الگوسازی رفتاری و پیوند دادن سیره شهدا با نیازهای واقعی جامعه محقق میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر نسل آینده با روحیه مسئولیتپذیری، عدالتخواهی و شجاعت این شهدا آشنا شود، گفتمان مقاومت به یک جریان پایدار تمدنی تبدیل خواهد شد و راه شهید سلیمانی همچنان زنده و اثرگذار باقی میماند.
مکتبی که معادلات غرب آسیا را برهم زد؛ از فرماندهی میدان تا فتح دلها
استاد دانشگاه بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه راهبردی این دو شهید در تحولات منطقه اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس نقش برجستهای در تغییر معادلات ژئوپلیتیک غرب آسیا داشتند و با هوشمندی، به انسجام و اتحاد ملتهای منطقه کمک کردند.
اعظم داودنیا افزود: حاج قاسم با فعالسازی محورهای مقاومت، صحنهای جدید از مدیریت منطقهای را خلق کرد که به شکست پروژههای آمریکایی در منطقه انجامید و با پیوند پویایی و قدرت برخی کشورهای منطقه، ثبات و نظمسازی در غرب آسیا را تقویت کرد؛ این دو شهید به نماد یکپارچهسازی و همگرایی مقاومت تبدیل شدند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مکتب فکری شهید سلیمانی و شهید المهندس گفت: این دو شهید فرماندهانی تمامعیار برای سپاه اسلام و در عین حال متفکران سیاسی و نظامی بودند که از فکر استراتژیک و راهبردی برخوردار بودند؛ حاج قاسم بینشی عمیق نسبت به شناخت دشمن و استراتژیهای منطقهای و جهانی داشت.
داودنیا ادامه داد: شناخت دقیق این فرماندهان از توانمندیها و ظرفیتهای عظیم جبهه مقاومت و مرعوب نشدن در برابر ماشین جنگی دشمن، موجب شد عملیاتهای بزرگی علیه رژیم صهیونیستی و عوامل آمریکایی در منطقه طراحی و اجرا شود.
وی در تشریح نقش این دو فرمانده در ناکامی پروژههای تروریسم سازمانیافته تصریح کرد: شاید امروز ابعاد اقدامات این دو شهید بهطور کامل قابل درک نباشد و سالها بعد، با روشن شدن عمق توطئههای غرب در منطقه، اهمیت آن بیشتر نمایان شود.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که کشورهای غربی از یک نبرد ۳۰ ساله مذهبی در منطقه سخن میگفتند، این ایران و رهبری میدانی حاج قاسم سلیمانی بود که توانست این توطئه را خنثی کند؛ توطئهای که هدف آن ریشهکن کردن نقش اسلام در سیاست و دینزدایی کامل منطقه بود.
ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس نهتنها جبهه مقاومت را متزلزل نکرد، بلکه هیمنه دشمنان را درهم شکست و این مکتب مقاومت را بارورتر، منسجمتر و مصممتر کرد
داودنیا خاطرنشان کرد: امروز نهتنها گروههای تروریستی در خاورمیانه سرکوب شدهاند، بلکه بازگشت تروریستهای داعشی به اروپا، خود به چالشی جدی برای غرب تبدیل شده و این واقعیت، عمق شکست پروژههای سلطه را نشان میدهد.
وی با اشاره به پیامدهای ترور این دو شهید گفت: دشمن تصور میکرد با ترور حاج قاسم سلیمانی میتواند از نفوذ و تأثیرگذاری او جلوگیری کند؛ چرا که رژیم صهیونیستی و همپیمانانش او را بزرگترین مانع و تهدید برای خود میدانستند.
این استاد دانشگاه افزود: اما ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس نهتنها جبهه مقاومت را متزلزل نکرد، بلکه هیمنه دشمنان را درهم شکست و این مکتب مقاومت را بارورتر، منسجمتر و مصممتر کرد؛ بهویژه این شهادت، به عاملی مهم در وحدت ایران و عراق تبدیل شد.
داودنیا با تأکید بر ضرورت تبیین سیره این شهدا برای نسل آینده گفت: صراطی که اندیشه و سیره این شهدا ترسیم میکند، همه آزادگان، عدالتطلبان و آزادیخواهان جهان را به مسیر حق و حقیقت رهنمون میسازد.
وی افزود: امروز ملتها بیش از هر زمان دیگری دوست و دشمن واقعی را شناختهاند و نفرت از استکبار جهانی به یک گفتمان فراگیر تبدیل شده است؛ در بُعد جهانی نیز خون این شهدا موجب بیداری ملتها، اتحاد عدالتخواهان و شکلگیری جبههای گسترده علیه آمریکا و نظام سلطه شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس فاتح دلها و قلبها در سراسر جهان هستند و مکتب آنان همچنان الهامبخش مقاومت و ایستادگی ملتها باقی خواهد ماند.
شهادت حاج قاسم سلیمانی پایانی بر یک راه نبود، بلکه تولد دوباره مکتبی بود که بر پایه ایمان، شجاعت و مسئولیتپذیری شکل گرفت. مکتبی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین، بازخوانی و انتقال به نسلهای آینده است؛ مسیری که با آگاهیبخشی و گفتمانسازی میتواند همچنان الهامبخش مقاومت و عزت در منطقه باشد.
