زینب سلیمانی فرزند شهید سلیمانی در همایش بین‌المللی «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ دیپلماسی و مقاومت» با بیان اینکه سردار سلیمانی دیپلماسی را به‌عنوان مکملی ضروری در کنار مقاومت به کار می‌گرفت، اظهار داشت: او از یک سو با هدف ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدهای ساختاری و از سوی دیگر برای گفت‌وگو، هماهنگی سیاسی و مدیریت بحران با بازیگران منطقه‌ای اقدام می‌کرد.

وی افزود: در سطح داخلی، یکی از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی توانایی او در تحلیل دقیق مسائل و تفکیک تهدیدهای راهبردی از چالش‌ها و اختلافات ثانویه بود؛ همین رویکرد باعث شد تا او به‌عنوان ظرفیتی فراملی و سرمایه‌ای ملی شناخته شود.

سلیمانی با اشاره به نقش منطقه‌ای این فرمانده شهید گفت: همین نگاه راهبردی به او امکان داد تا در سطح منطقه‌ای نیز به‌عنوان فرمانده‌ای بصیر، امین و قابل اعتماد برای کنشگران مختلف عمل کند؛ به‌گونه‌ای که حتی در موارد وجود اختلاف نظر، در مواجهه با تهدیدهای مشترک امنیتی، همراهی و حمایت او مبتنی بر اولویت منافع کلان شکل می‌گرفت.

وی تأکید کرد: این رویکرد اعتماد گسترده و سرمایه اجتماعی قابل توجهی را هم در داخل کشور و هم در سطح منطقه‌ای برای شهید سلیمانی به همراه داشت.

زینب سلیمانی همچنین با اشاره به تحولات سال‌های پس از ترور سپهبد شهید سلیمانی گفت: بررسی تحولات شش سال گذشته نشان می‌دهد که رویکرد او کنشی فردمحور نبود، بلکه بازتابی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رفت؛ راهبردی که با وجود حذف فیزیکی او، از طریق هم‌رزمانش تداوم یافته است.

وی ادامه داد: تا زمانی که اشکال مختلف اشغال، تجاوز و بی‌ثبات‌سازی در منطقه ادامه دارد، این رویکرد به‌عنوان الگویی واقع‌گرایانه، انسان‌محور و مؤثر برای مهار خشونت و دفاع از نظم انسانی بازتولید خواهد شد.

به گفته وی، دفاع از کرامت انسان‌ها با بهره‌گیری همزمان از مقاومت و دیپلماسی، صورت‌بندی اصلی راهبرد شهید سلیمانی بود و ماندگاری نام او نیز از پیوند میان قدرت، عقلانیت و دغدغه انسانی نشأت می‌گیرد.

این همایش در آستانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف بازخوانی نقش او در دو عرصه مکمل مقاومت و دیپلماسی برگزار شد.