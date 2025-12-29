  1. جامعه
  2. شهری
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

علی رحیمی عضو هیئت‌مدیره تاکسیرانی تهران شد

علی رحیمی عضو هیئت‌مدیره تاکسیرانی تهران شد

طی حکمی از سوی شهردار تهران، علی رحیمی به عنوان عضو هیئت‌ مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران، علی رحیمی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده است:

امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقای سطح کیفی سازمان و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیئت‌مدیره نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال سازمان و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به‌کار گیرید.

توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.

کد خبر 6705652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها