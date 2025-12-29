به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران، علی رحیمی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران منصوب شد.
در متن این حکم چنین آمده است:
امید است بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای مصوب شهرداری تهران در راستای ارتقای سطح کیفی سازمان و تسریع در انجام خدمترسانی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیئتمدیره نسبت به برنامهریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال سازمان و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشمانداز «تهران؛ کلانشهر الگوی جهان اسلام» بهکار گیرید.
توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.
