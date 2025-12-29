جوکار: دو مرحله رزمایش انتخابات قبل از روز انتخابات شوراها خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نخستین نشست خبری خود، اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ پیش رو داریم که انشاءالله به صورت سراسری و با شکوه برگزار خواهد شد.
وی افزود: انتخابات نماد مردم سالاری دینی در کشور ما محسوب میشود و تأکیدات زیادی از طرف رهبر معظم انقلاب برای حضور در انتخابات وجود دارد و مردم در سرنوشت خود شریک میشوند.
جوکار اظهار کرد: اصول متعدد قانون اساسی در رابطه با بحث شوراهای اسلامی داریم که بر آنها تاکید دارد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: به مرور زمان شوراها در کشور شکل گرفته و بخشی از اداره امور شهرها و روستاها بر عهده شوراها که بین حاکمیت و مردم هستند، قرار گرفته است. مردم در شهرها و روستاهای استانها، در مجموعه فعالیتهای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، بحثهای خدماتی، در تمام زمینهها مشارکت باید داشته باشند.
جوکار با بیان آنکه شوراها پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم هستند، عنوان کرد: در ششمین دوره انتخابات از مجموع ۱۳۸۰ شهری که داشتیم ۵۱ هزار و ۶۰۰ نفر داوطلب داشتیم که، ۱۱ هزار و ۴۶۲ نفر منتخب شدند.
وی بیان کرد: از مجموع ۳۸ هزار و ۵۰۰ روستایی که داشتیم ۲۴۷ هزار و ۸۱۹ نفر داوطلب داشتیم و ۱۸۰ هزار و ۳۶۶ منتخب مردم داشتیم. حجم داوطلبین بالا خودِش میتواند مشارکت بالای رقابت صحیح و سالمی را رقم بزند و مردم با انتخاب برترینها، بهترینها بتوانند شانههای کارآمد، منسجم و خدمتگزار خودشان را تشکیل بدهند.
جوکار گفت: امسال ما آمارهایی که داریم متفاوت است، آمار تعداد شهرهایی که شورا در آنجا تشکیل میشود ۱۴۵۹ شهر را داریم، روستاهای ما نیز افزایش پیدا کرده، ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا ما در آنجا شورا تشکیل خواهیم داد.
وی افزود: در این انتخابات آنچه که پیشبینی شده بالای ۴۰۰ هزار نفر ما داوطلب برای انتخابات داشته باشیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: این حجم کار، خوب هیئتهای نظارت، مجموعه وزارت کشور، مجموعه مجلس شورای اسلامی که بخش نظارتی کلاً بر عهده دارد، چه در ایجاد بستر برای انتخابات سالم بایستی تلاش کند، تلاش مضاعف کند.
وی ادامه داد: انشاءالله در سایه تعامل و ارتباط با یکدیگر بتوانیم یک انتخابات پرشکوه را برگزار کنیم.
جوکار با اشاره به تغییرات و تحولات در انتخابات این دوره گفت: از جمله تحولات در انتخابات این دوره الکترونیکی شدن انتخابات است که بر اساس سیاستهای کلی که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ ابلاغ فرمودند و بر اساس آن اصلاحات انجام شد، چرا ما تا قبل از آن اصلاحاتی داشتیم ولی بعد از ابلاغ سیاستهای کلی، اصلاحاتی در قانون صورت گرفت.
وی افزود: این اصلاحات در راستای همان سیاستهای کلان بود، از جمله انتخابات الکترونیکی که ما بتوانیم تصحیح بکنیم و در فرایند اخذ رأی از مردم و کمتر معطل شدن مردم در صفهایی که برای رأی ایجاد میشود، سرعت در خواندن آرا بود تا کمتر دچار خطای انسانی بشویم و بتوانیم صیانت بکنیم از مرحله ابتدای احراز هویت تا زمانی که فرد رأی میدهد و رأی فرد هم ثبت میشود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: در زمان ثبتنام اشخاص که ما در ۲۱ دیماه زمینه برای ثبت نام داوطلبان شورای شهر فراهم است. همچنین در بهمنماه انشاءالله ثبتنام داوطلبان انتخابات شورای روستایی را خواهیم داشت، به گونهای طراحی شده که هیچ نیازی به حضور افراد در بخشداری و فرمانداری نیست، بلکه از طریق سامانه بهراحتی فرمهای مربوطه را میتوانند تکمیل کنند.
وی با بیان آنکه اگر لازم بود در فرایند ثبت نام مدارک بارگذاری میشود، در رابطه با انتخابات تناسبی خاطرنشان کرد: حتی یک بخش دیگری که داریم بخش انتخابات تناسبی است، نظام انتخاباتی در کشور ما نظام انتخاباتی نیست که بیشترین آرا را به خودش جذب بکند و اقبال مردمی داشته باشد کرسی در شورا داشته باشد، در مجلس داشته باشد.
جوکار بیان کرد: در راستای رعایت عدالت، فعال شدن احزاب و تشکلهای سیاسی مقرر شد که ما در این انتخابات، یعنی دوره هفتم، در تهران انتخابات تناسبی برگزار کنیم، گرچه غیر از لیست فهرستی که گروههای سیاسی میدهند، احزاب میدهند، افراد میتوانند به صورت منفرد و مستقل شرکت کنند، آن آرا هم خوانده خواهد شد، ولی اساساً این شد که ما هر فهرستی بر اساس وزن آرایی که خودش اختصاص دارد، به همان نسبت بتواند تعداد کرسی در شورا داشته باشد.
جوکار در ادامه در خصوص انتخابات تناسبی خاطرنشان کرد: اگر حزبی ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد ،۴۰ درصد کرسیها به آن حزب تعلق خواهد گرفت. از سویی برای دورههای آینده، یعنی دوره هشتم به بعد، دیگر انتخابات تناسبی در مناطق استانها و کلانشهرها برابر آنچه که در قانون آمده است برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: بر اساس صلاحیتهایی که هیئتهای اجرایی و نظارت دارند حجم صلاحیتهایی که هیئتهای نظارت دارند، زمان تغییر پیدا کرد و فرصت کافی برای هیئتهای نظارت و هیئتهای اجرایی گذاشته خواهد شد که در تأیید صلاحیتها از حقوق شهروندان و داوطلبان حمایت شود و صیانت شود و مشمول تنگناهای زمانی در رسیدگی به پروندههای مختلف نباشیم و این موضوع در اصلاح قانون آمده است.
جوکار گفت: وقتی از نظارت بر انتخابات صحبت میکنیم منظور نظارت بر فرایند انتخابات از ابتدا تا انتها است. نکته دیگر صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به صلاحیت
معتمدین در هیئتهای اجرایی و نظارت بر تمام فرایند انتخابات و حتی در روز انتخابات تا پایان کار شمارش آرا و تأیید صحت انتخابات است که بر عهده هیئت نظارت است.
وی ادامه داد: آنچه که برای ما مهم است چهار اصل است که امروز داریم مقام معظم رهبری آن را فرمودند. یعنی بحث مشارکت، رقابت، سلامت و بحث امنیت است که با دستگاههای امنیتی هماهنگی لازم در این زمینه انجام شده است. اساساً ما باید اتفاقی را رقم بزنیم که مردم به صندوقهای رأی اقبال داشته باشند، اگر این مشارکت افزایش پیدا کند، این سرمایه برای آن شورا، سرمایهای برای آن شهرداری و سرمایهای برای آن دهیاری است.
وی بیان کرد: اساساً وقتی پشتوانه مردم برای یک فردی در شورا ایجاد نشود، آن فرد بهتر نمیتواند امورات خودش را جلو ببرد، زیرا چهار سال دوره زمانی کمی نیست، چهار سال میخواهد خدمت کند، اگر پشتوانه رأی بالایی داشته باشد یقیناً به نفع خود شهروندان خواهد بود.
جوکار گفت: سرنوشت خدمات و فعالیتهای خدماتی شهر ما که داریم، به نام اعضای شورا قرار میگیرد، پس باید انتخابات برای ما حائز اهمیت باشد. ما در محیط شهر زندگی میکنیم و بخشی از زندگی ما را تشکیل میدهد، لذا برای ما باید امنیت داشته باشد و مشارکت اولین اصل ما است.
وی افزود: انشاءالله نظارت هم در این راستا فعالیتهایی خواهد داشت و اقداماتی انجام خواهد داد. دومین بحث ما بحث رقابت است، یعنی واقعاً زمینه را فراهم کنیم، فضا باز شود که افراد با رویکردهای مختلفی که دارند خودشان بیایند و در معرض امتحان مردم قرار بگیرند. اگر تجربهای دارند، اگر تخصصی دارند مطرح کنند و مردم بر اساس شناختی که نسبت به افراد پیدا میکنند رأی خود را به صندوقها بریزند.
جوکار در خصوص سلامت انتخابات تاکید کرد: نکته بعدی سلامت انتخابات و اعتمادسازی برای مردم است زیرا جلب اعتماد عمومی بسیار بسیار مهم است. اگر مردم احساس کنند کارهایشان به هر صورت درست خوانده و درست دیده میشود و نامزدها و کاندیداهایی که دارند دقیقاً میتوانند در این انتخابات شرکت کنند، لذا امیدواریم انشاءالله یک انتخابات باشکوهی داشته باشیم.
جوکار عنوان کرد: از ابتدا تاکنون ماهیت نظارت مرکزی با رأی که سهم مجلس شورای اسلامی بود، تعیین شد؛ پنج نفر از نمایندگان مجلس انتخاب شدند. بنده خودم هستم، آقای پولادی به عنوان نایب رئیس، و آقای کشوری به عنوان سخنگو، جناب آقای معتمدیزاده و آقای محمودی هم به عنوان اعضا مشخص شدند. این پنج نفر با رأی نمایندگان مجلس کار را شروع کردیم و الحمدالله تا الان هیئتهای نظارت استانها و شهرستانها هم تشکیل شده است. گام بعدی ما تشکیل هیئتهای نظارت بخش است که بایستی برای تشکیل هیئتهای اجرایی بخش، هیئتهای نظارت را تشکیل بدهیم، چون معتمدین هیئت اجرایی بخش توسط آنها تعیین خواهد شد و این گام بعدی ماست که در حال انجام است.
وی افزود: آموزشها در تمام استانها به جز سه استان انجام شده است. آموزشهایی که داشتیم برای هیئتهای نظارت و حتی بخشی از عوامل اجرایی بوده که بهخوبی صورت گرفته است، چون فرایند انتخابات و آئیننامه اجرایی آن و قانونی که داریم بایستی به طور کامل در هر استان توضیح داده شود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها با اشاره به اهمیت آموزش در فرایند انتخابات، متذکر شد: تا پایان انتخابات چهار نوبت آموزش خواهیم داشت آموزشهای بعدی ما برای بازرسان و نیز برای ۱۵۰ هزار نفر ناظر خواهد بود که اینها به صورت مستقل و متمرکز انشاءالله هدایت میشوند تا یک انتخابات باشکوهی داشته باشیم.
وی ادامه داد: معتمدین هیئتهای اجرایی در سطح شهرستانها در مرکز تعیین شدند و هیئت اجرایی مرکز، کار خود را شروع کرده است. برای اولین بار با توجه به تغییر قانون، هیئت مرکزی اجرایی با مسئولیت وزیر کشور شروع به کار کرده و در شهرستانها نیز هیئتهای اجرایی شکل گرفتهاند.
جوکار با اشاره به اهمیت و نقش رسانهها در فرآیند انتخابات خاطر نشان کرد: نقش رسانه در افزایش مشارکت و آگاهی جامعه نقش بسیار مهمی است و رسانه بسیار حائز اهمیت است. در دورههای قبل واقعاً از وجود رسانهها استفاده کردیم و سپاسگزار رسانههایی هستیم که بستر برای مردم ایجاد میکنند. انشاءالله صدا و سیمای ما به عنوان رسانه ملی، مطبوعات و رسانههای فعال در فضای مجازی در این راستا حرکت کنند.
وی ادامه داد: هدف این است که بتوانیم یک سرمایه اجتماعی بسیار خوبی برای انتخابات داشته باشیم. قدر مسلم این سرمایه اجتماعی میتواند نقطه قدرت و قوت نظام و انقلاب ما باشد و یقیناً دشمن هم در حال رصد است و به دنبال کاهش مشارکت است و ما باید برعکس آن، انشاءالله عمل کنیم.
جوکار در خصوص انتخابات الکترونیکی تاکید کرد: در حال حاضر در مرحله تهیه زیرساختهای انتخابات الکترونیکی به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری هستیم. دستگاه احراز هویت الان خریداری شده، صندوقهای الکترونیکی شده و اینها در چند بخش راستیآزمایی خواهد شد و الان نظارت فنی ما توسط گروهها در حال انجام است، ولی فرایندی که الان دارد طی میکند تماماً دارد رصد میشود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: بعد از اینکه این مرحله کامل شد دو نوبت رزمایش برگزار کنیم، یعنی دو بار مراحل انتخابات را به صورت رزمایشی و آزمایشی برگزار خواهیم کرد و بعد از آن انتخابات اصلی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در بعضی از روستاها به صورت زنده، یعنی آنلاین، به شبکه وصل میشویم. سیستم به گونهای طراحی شده که به صورت آنلاین اطلاعات گرفته میشود، بعداً میآید وارد سامانه اصلی میشود و حالا در آنجا قرائت میشود و ارائه میشود، موارد جلو میرود.
جوکار عنوان کرد: امیدواریم انشاءالله یک انتخابات خیلی خوبی را برای اولین بار داشته باشیم و امیدوارم تمهیدات مناسبی را داشته باشیم و در اخذ رأی هیچ مشکلی پیش نیاید.
وی بیان کرد: بحثهایی با شورای محترم نگهبان نیز داشتیم. تمام موضوعات و آئیننامه اجرایی آن هم نوشته شده و الان آماده اجراست. در عین حال احتیاج به آموزش کسانی که مجری انتخابات هستند داریم که انجام خواهد شد. از طرفی این آموزشها را در نظر گرفتیم که توسط هیئت نظارت انجام میشود. نکات مورد نظر به مردم نیز گفته خواهد شد و به احزاب نیز توضیح داده شده است.
