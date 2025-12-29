  1. استانها
راه‌یابی میراث‌بانان اردبیلی به جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی

اردبیل-میراث‌بانان کوچک اردبیل با تولید محتوای معرفی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به بخش میراث‌بانان آینده جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میراث‌بانان کوچک اردبیل با تولید محتوای معرفی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به بخش میراث‌بانان آینده چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی راه یافتند.

این اثر که در میان ۲۵ اثر نهایی راه یافته به بخش میراث‌بانان آینده قرار دارد، با محوریت معرفی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و با رویکردی خلاقانه و کودک‌محور تولید شده است و می‌کوشد میراث تاریخی و فرهنگی استان اردبیل را از نگاه کودکان و نوجوانان به تصویر بکشد.

نیکا علیزاده، روژان ابراهیمی، نیکا نیکوکار و آی‌سو حضرتی میراث‌بانان حاضر در این محتوای ویدئویی، پیش‌تر در دوره «همیار گردشگری و میراث‌بان» که توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و با همکاری مؤسسه آموزشی تدبیرگستران برگزار شده بود، شرکت کرده و موفق به دریافت کارت همیار گردشگری و میراث‌بان شده‌اند.

جشنواره چند رسانه‌ای میراث‌فرهنگی هرساله توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود و چهارمین دوره این جشنواره از ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ در استان خوزستان برگزار خواهد شد.

