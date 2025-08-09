۲۳ مورد دادرسی علنی در استان مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی تصریح کرد: دادرسی برخط به معنای استفاده از فناوری‌های نوین و اینترنت برای انجام مراحل مختلف دادرسی در محیطی آنلاین است در این گونه رسیدگی، طرفین پرونده و وکلا می‌توانند بدون حضور فیزیکی در دادگاه، مراحل مختلف دادرسی را از راه دور و به صورت آنلاین انجام دهند.

وی افزود: این روش در بسیاری از کشورها به عنوان یک روش نوآورانه برای تسریع و شفاف‌سازی روند قضائی مطرح می‌شود، اما همچنان باید ملاحظات مختلفی را در نظر گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دادرسی علنی آنلاین، مثل هر روش جدیدی، مزایا و معایبی دارد اما بسیار خوب و کاربردی است که باید با دقت و تدبیر اجرا شود.

وی، دسترسی راحت‌تر، شفافیت بیشتر، امکان نظارت عمومی و جلوگیری از فساد و اشتباه و صرفه‌جویی در زمان و هزینه را از مزایای دادرسی علنی برخط ذکر کرد و گفت: افزایش سرعت در رسیدگی از دیگر مزایای این روش است و جلسات دادگاه می‌توانند سریع‌تر برگزار شوند، همچنین امکان حضور ناظران، خبرنگاران، وکلا و کارشناسان با استفاده از لینک جلسه نیز وجود دارد.