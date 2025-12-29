نجاتگران هلال احمر زنجان به ۲۰۷نفرمتاثر ازبرف و کولاک امدادرسانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: طی ۱۰ ساعت گذشته نیروهای عملیاتی هلال احمر استان به ۵۹ نفر از سرنشینان خودروهای گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند و ۱۴۸ نفر در راه‌مانده را اسکان اضطراری دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: به دنبال شروع بارش برف و کولاک در استان، نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی محورهای مواصلاتی به سرنشینان خودروهای عبوری از این مسیرها طی ۱۰ گذشته امدادرسانی کردند.

هاشمی خاطرنشان کرد: به ۵۹ نفر از سرنشینان ۲۰ خودرو گرفتار در برف و کولاک توسط نجاتگران هلال احمر امدارسانی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه به ۱۴۸ نفر در راه‌مانده در حسینیه اعظم زنجان اسکان اضطراری داده شد و ۳۰۰ تخته پتو تاکنون توزیع شده است، ادامه داد: ۹ تیم عملیاتی اعم از نجاتگران هلال‌احمر با به کارگیری ۷ دستگاه خودروی عملیاتی اقدام به امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف و کولاک کردند.