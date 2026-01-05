اولین کامپیوتر روح در قالب عینک هوشمند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید هدلاینز، این گجت در حقیقت عینک جدید واقعیت افزوده است که هدف آن یکپارچه سازی عمیقتر هوش مصنوعی از طریق واقعیت افزوده در زندگی روزمره است.
استارت آپ کالیفرنیایی پیکل خود را یک تولید کننده سخت افزار پوشیدنی توصیف میکند و این محصول را یک همراه شخصی دیجیتال دسته بندی کرده که همه چیز را رصد میکند و به خاطر میآورد و طی روز به کاربر یاری میرساند.
پیکل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داده عینک پیکل۱ مانند یک رایانه روح عمل میکند. این محصول برای به خاطر آوردن هرچیزی که کاربر می بیند و میشنود طراحی شده است. هدف از ابداع آن نیز خلق جریانی مداوم از محتوای شخصی است که کاربر میتواند در صورت نیاز به یاد بیاورد.
طبق گزارشها عینک هوشمند به وسیله سیستم عامل ساخت همین شرکت به نام Pickel OS فعال میشود. نرم افزار مذکور هر روز اطلاعات را از منابع مختلف جمعآوری و آن را در یک خوشه قابل استفاده سازماندهی میکند. نکته جالبتر آنکه ادعا میشود پیکل۱حافظه بینهایت دارد. این نرمافزار میتواند تصاویر یا مکالمات گذشته را دقیقاً در لحظهای که مفید واقع میشوند، بازیابی کند.
شرکت مدعی است از طریق آواتارهای انیمیشنی که با کاربران حرف میزنند، با آنها تعامل میکند. این امر نیاز به دستور صوتی را حذف میکند. علاوه بر آن شرکت اعلام کرده این گجت روی کارآمدی و امنیت متمرکز است. عینک هوشمند اسکنر اثرانگشت داخلی دارد که تضمین میکند فقط کاربر میتواند آن را باز کند.
