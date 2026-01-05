ترازوی هوشمند طول عمر سلامت فرد را می سنجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت «ویتینگز» در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی (CES) از ترازوی هوشمند جدید خود با نام Body Scan 2 رونمایی کرده است. این محصول با قیمت ۵۹۹.۹۵ دلار عرضه می‌شود و تمرکز آن بیش از گذشته بر پایش سلامت قلبی‌–عروقی و متابولیک قرار دارد.

بادی اسکن ۲ به هشت الکترود در بدنه ترازو و چهار الکترود دیگر در یک دسته جمع‌شونده مجهز شده است. این طراحی مشابه نسخه اولیه بادی اسکن است، با این تفاوت که افزودن دسته باعث می‌شود اندازه‌گیری‌ها دقت بالاتری داشته باشند، زیرا داده‌های مربوط به بالاتنه کاربر نیز در تحلیل ترکیب بدن لحاظ می‌شود.

در مقابل، بسیاری از ترازوهای هوشمند رایج تنها از الکترودهای مربوط به پاها استفاده می‌کنند و عمدتاً داده‌های بخش پایینی بدن را برای برآورد ترکیب کل بدن به کار می‌گیرند.

تفاوت اصلی بادی اسکن ۲ در افزایش قابل توجه شاخص‌هایی است که ردیابی می‌شوند. این ترازوی هوشمند علاوه بر اندازه‌گیری وزن، ضربان قلب و ترکیب کلی بدن، اکنون یک ارزیابی ۹۰ ثانیه‌ای طول عمر سلامت نیز ارائه می‌دهد.

این ارزیابی بیش از ۶۰ نشانگر زیستی را شامل می‌شود که در چند دسته اصلی طبقه‌بندی شده‌اند؛ از جمله عملکرد پمپاژ قلب و فعالیت الکتریکی آن، ریسک فشار خون بالا، سلامت رگ‌ها، سلامت سلولی، کارآمدی متابولیک و تنظیم قند خون.

مدیر بخش مدیریت محصول و دستگاه‌های ویتینگز در این باره می‌گوید: «ما این نسخه از ترازو را با افزودن مجموعه‌ای گسترده از نشانگرهای زیستی قدرتمند طراحی کرده‌ایم که کاربران می‌توانند تنها با ایستادن روزانه روی ترازو، آن‌ها را پایش کنند.»

از آنجا که دنبال‌کردن بیش از ۶۰ شاخص زیستی می‌تواند برای کاربران پیچیده باشد، ویتینگز یک امتیاز ساده‌تر و قابل فهم‌تر با عنوان Health Trajectory ارائه می‌دهد. این شاخص به‌صورت بصری نشان می‌دهد طول عمر سالم فرد چگونه ارزیابی می‌شود؛ به عبارت دیگر، چند سال از زندگی را می‌توان با سلامت مطلوب انتظار داشت.