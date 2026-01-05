نازک ترین تلویزیون بی سیم دنیا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این تلویزیون در مراسم پیش نمایش مخصوص رسانه که پیش از برگزاری نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶ برگزار می شود، رونمایی شد. W۶ تنها ۹ میلیمتر ضخامت دارد که برای نصب روی دیوار ساخته شده است. مشتریان هدف این محصول خریداران سینماهای خانگی لوکس، کاربرانی که روی طراحی تمرکز دارند و همچنین علاقمندان به بازی های رایانشی هستند که تنظیمات تمیز و بی سیم می خواهند.

این دستگاه برخلاف دیگر کانسپت های او ال ای دی «وال پیپر» نمایشگر، مادربورد، بورد انرژی و بلندگوها را در یک بدنه نازک یکپارچه و به این ترتیب قاب های سنگین و کابل های قابل مشاهده را حذف می کند.

دستگاه های خارجی را می توان به جای تلویزیون مذکور به Zero Connect Box متصل کرد که ویدئو با وضوح ۴K را با رفرش ریت حداکثر ۱۶۵ هرتز منتقل می کند. W۶ مجهز به پردازشگر هوش مصنوعی Alpha۱۱ شرکت ال جی است و فناوری «هایپر رادیانت کالر» را در کنار حداکثر درخشندگی و پوششی برای کاهش انعکاس نور جهت فراهم کردن دید بهتر، ارائه می کند. ویژگی های مخصوص بازی های رایانشی شامل NVIDIA G-Sync، AMD Free Sync Premium، ALLM و بازه زمانی واکنش ۰.۱ میلینوم ثانیه هستند.

این دستگاه با سیستم عامل webOS کار می کند و با هوش مصنوعی کوپایلوت(متعلق به مایکروسافت) و جمینای گوگل یکپارچه می شود.