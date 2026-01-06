اسباب بازی لگو هوشمند می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قطعات لگو در اندازه‌ها و اشکال مختلفی عرضه می‌شوند اما این شرکت یک محصول کاملاً جدید را در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی رونمایی می‌کند. این اسباب بازی جدید Lego Smart Brick، یک قطعه استاندارد ۲ در ۴ است که با فناوری‌های مدرن پر شده تا مجموعه‌ها نه‌تنها به شیوه‌ی بازی کاربر پاسخ دهند، بلکه با سازه‌هایی که می‌سازند نیز تعامل کنند.

این بخشی از یک طرح جدید به نام اسمارت پلی است که Smart Brick و همچنین اسمارت تگ و مینی فیگورها را نیز شامل می‌شود.

Smart Brick یک تراشه ۴.۱ میلیمتری ASIC دارد که به گفته لگو حتی از یک پین استاندرارد لگو نیز کوچک‌تر است. این تراشه سامانه‌ای را فعال می‌کند که پلی انجین نامیده می‌شود و می‌تواند مواردی مانند حرکت، جهت و میدان‌های مغناطیسی را ردیابی کند. این تراشه در کنار سیم پیچ‌های مسی یکپارچه شده به Smart Brick امکان می‌دهد مسافت و جهت نمونه‌های مشابه نزدیک خود را ردیابی کند.

همچنین این قطعه یک بلندگوی داخلی، یک سرعت سنج و یک آنتن ال ای دی دارد. لگو اعلام کرده این بلندگو می‌تواند صدایی تولید کند که «مرتبط با حرکات زنده‌ی بازی» باشد، نه فقط پخش کلیپ‌های از پیش ضبط‌شده.

اسمارت تگ و مینی فیگورها ساختار ساده‌تری دارند. تگ یک قطعه کوچک بدون پین با آی دی دیجیتال تعبیه شده داخل آن است که Smart Brick می‌تواند با فناوری «ارتباطات میدان مغناطیس نزدیک» آن را بخواند. این فناوری به نظر می‌رسد شبیه NFC باشد اما نمی‌تواند مطمئن بود که قطعه‌های جدید لگو بتوانند با هر دستگاه مجهز به NFC دیگری که نزدیک آنهاست ارتباط برقرار کنند. به طور مشابه مینی فیگورهای هوشمند نیز یک آی دی دیجیتال دارند که فناوری NFC قابل خوانش است.

هدف از ساخت اسمارت تگ و اسمارت مینی فیگور آن است که اسمارت بریک متوجه شود در چه بستری به کار برده می‌شود.

علاوه بر این مواردلگو یک لایه بی سیم محلی ساخته که تمام این بخش‌ها را بهم متصل می‌کند و بریک نت نام دارد. این شبکه بر بلوتوث مبتنی است و از سیستم مخصوص لگو به نام Neighbor Position Measurement استفاده می‌کند که به Smart Brick ها امکان می‌دهد بدانند تا چه حد به یکدیگر نزدیک هستند و در چه جهتی قرار دارند. لگو مدعی است این سیستم به قطعات اجازه می‌دهد به طور مستقیم و بدون نیاز به اپ ها، اینترنت یا ابزارهای کنترل خارجی با یکدیگر حرف بزنند.