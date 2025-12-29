به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت مترو تهران، در حالی که عملیات حفاری و ساخت تونل قطعه نخست خط ۱۰ مترو تهران به مرز ۲ کیلومتر پیشروی نزدیک می‌شود، از خطوط ۸ و ۹ مترو که جزو خط‌های جدید این شبکه به شمار می‌آیند خبرهای امیدوارکننده ای به گوش می‌رسد؛ تجهیز برخی کارگاه‌های خط ۸ و آماده سازی شفت ورود دستگاه حفار مکانیزه در خط ۹ از جمله اقدامات مهمی است که در زمینه پیگیری عملیات اجرایی خطوط جدید مترو صورت گرفته‌اند.

به موازات تملک اراضی مربوط به راه‌اندازی کارگاه‌های خط ۸ مترو تهران، مراحل آماده سازی دستگاه حفار مکانیزه و کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی تونل خط ۹ نیز در حال انجام است.

از سوی دیگر، مونتاژ دومین دستگاه حفار مکانیزه خط ۱۰ در کارگاه جنت آباد به سرانجام رسیده و انتظار می‌رود تا قبل از پایان سال جاری، حفاری و ساخت تونل قطعه دوم خط ۱۰ (از کارگاه جنت آباد تا کارگاه نمایشگاه بین‌المللی تهران) آغاز شود.

به عبارت دیگر با آماده سازی و شروع به کار دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ و همچنین دومین دستگاه حفار مکانیزه خط ۱۰، از آنجایی که در حال حاضر یک دستگاه حفار مکانیزه در قطعه نخست خط ۱۰ مشغول به کار است، پیش بینی می‌شود در زمستان سال ۱۴۰۴ شاهد فعالیت همزمان ۳ دستگاه حفار مکانیزه در خطوط جدید شبکه مترو تهران باشیم که اتفاقی نادر در بحث ساخت تونل‌های مترو به حساب می‌آید.

گفتنی است پشتیبانی مالی از فرآیند شروع و ادامه کار بدون وقفه ۳ دستگاه حفار مکانیزه آن هم به طور همزمان، مستلزم تأمین حداقل ۳۰ میلیارد تومان منابع مالی در هر روز است که مدیریت شهری پایتخت با طراحی مدل‌های مالی متناسب این امر، قصد دارد ابر پروژه ساخت خطوط جدید شبکه مترو تهران را هرچه سریع‌تر پیش ببرد.