به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده در این رابطه گفت: این تصفیه‌خانه با استفاده از فناوری پیشرفته هوادهی گسترده و روش‌های حذف ازت و فسفر، به‌طور کامل استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کرده و کیفیت آب‌های زیرزمینی و سطحی منطقه را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

وی افزود: طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر گلوگاه به روش EPC (مهندسی، تأمین، ساخت) اجرا خواهد شد و مدت زمان اجرای آن ۳۶ ماه پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر اهمیت این پروژه برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان گلوگاه و ارتقای زیرساخت‌های فاضلاب شهری، تصریح کرد: این پروژه نماد تعهد شرکت به توسعه پایدار و حفاظت از منابع آبی است.