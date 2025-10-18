به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح و بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب دانشگاه رازی کرمانشاه عصر شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان برگزار شد.
این پروژه مهم زیستمحیطی با هدف جمعآوری، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شده است و نقشی اساسی در حفظ منابع آبی و بهبود شرایط زیستمحیطی این مجموعه دانشگاهی ایفا میکند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در مراسم، فرآیند تصفیه در این پروژه از نوع لجن فعال با رشد چسبیده (IFAS + A2/O) است که قابلیت حذف مواد کربنی، نیتروژن و فسفر را دارد. این فناوری از روشهای نوین تصفیه فاضلاب به شمار میرود و در کاهش بار آلودگی و ارتقای کیفیت پساب خروجی مؤثر است.
ظرفیت تصفیهخانه ۱۱۰ میلیون لیتر در سال معادل ۳۰۰ مترمکعب در شبانهروز است و جمعیتی حدود ۶ هزار نفر از دانشگاهیان و ساکنان محدوده دانشگاه رازی را تحت پوشش قرار میدهد.
مدت زمان اجرای این پروژه ۱۲ ماه اعلام شده و برای اجرای آن ۲۳ میلیارد ریال هزینه شده است. اعتبار مالی این طرح از محل طرح تملک داراییهای سرمایهای (منابع عمومی) تأمین شده است.
مجری این پروژه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با همکاری دانشگاه رازی بوده است که در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم در راستای توسعه زیرساختهای زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع آب به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
