اجرای پروژه توسعه شبکه فاضلاب شهری در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه توسعه شبکه فاضلاب شهری بابل، به همراه معاونان و مدیر امور بابل، بر اهمیت اجرای این طرح به‌منظور بهبود بهداشت عمومی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی گفت: این پروژه با هدف تکمیل حلقه‌های باقیمانده شبکه فاضلاب در محدوده خیابان بسیج اجرا می‌شود و نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی شهروندان بابل دارد.

برارزاده همچنین افزود: طرح توسعه شبکه فاضلاب با جمع‌آوری و انتقال بهداشتی فاضلاب از نقاط مختلف، مشکلات دیرینه ساکنان این منطقه از جمله پس‌زدگی‌ها را رفع خواهد کرد. توسعه شبکه فاضلاب از اولویت‌های اساسی ما برای ارتقای کیفیت زندگی و بهبود شرایط زیست‌محیطی است.

در همین راستا، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از پروژه و تشکر از تلاش‌های شرکت آبفا و دیگر دستگاه‌های اجرایی، این طرح را گامی مؤثر در ارتقای خدمات زیربنایی و افزایش رضایتمندی شهروندان دانست.

وی گفت: این پروژه نتیجه پیگیری‌های مستمر در سطح ملی و استانی است و تأمین اعتبارات لازم آن موجب ارتقای خدمات زیربنایی در شهرستان بابل می‌شود.

وی همچنین بر حمایت از طرح‌های زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب تأکید کرد و افزود: «امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط، پروژه در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.