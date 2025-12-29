ممنوعیت تردد شناورها از بنادر کیش، چارک، آفتاب در ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی و وزش بادهای غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای فردا سهشنبه ۹ دی اعلام شد.
به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری و توصیههای ایمنی را برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت کنند.
مسافران و گردشگران برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۴۴۸۸ کیش با پیش شماره ۰۷۶ امکانپذیر است.
نظر شما