هدف قرار گرفتن ۲ کشتی حامل نظامیان آمریکایی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ان بی سی به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، ۲ کشتی که حامل نظامیان آمریکایی بود حین تلاش برای عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس نیز اعلام کرد، تنگه هرمز در حال حاضر خطرناک ترین نقطه جهان است.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا در کمتر از ۴۸ ساعت از آغاز طرح ادعایی خود درباره تنگه هرمز آن را به حالت تعلیق درآورد.

ترامپ قصد داشت کشتی های مستقر در تنگه هرمز را بدون هماهنگی با ایران از این منطقه عبور دهد که با پاسخ قاطع کشورمان رو به رو شد.

وی اعلام کرد: طرح موسوم به «پروژه آزادی» که با هدف تسهیل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده بود، به‌طور موقت متوقف شده است.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر این شکست در پیامی اعلام کرد: این تصمیم در پی درخواست برخی کشورها از جمله پاکستان و هم‌زمان با ادامه روند مذاکرات با ایران اتخاذ شده است.

وی مدعی شد که این توقف با هدف فراهم کردن فرصت برای پیشرفت در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی صورت گرفته و در عین حال، «محاصره» همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از آنچه «پیشرفت در مذاکرات» خواند؛ سخن گفت، اما جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی یا چارچوب این توافق احتمالی ارائه نکرد.