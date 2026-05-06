رایزنی ایران و چین در آستانه سفر ترامپ؛ تهران و پکن در مسیر تقویت صلح

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود درباره تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، به پکن سفر کرد و با وانگ یی، همتای چینی دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر چهارمین سفر عراقچی به چین از ابتدای دولت چهاردهم محسوب می‌شود و از حیث زمانی در آستانه سفر هفته آینده رئیس‌جمهور آمریکا به چین (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت) اهمیت ویژه‌ای دارد.

در جریان این سفر، محور اصلی رایزنی‌ها شامل مشورت و تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین تبادل غیرمستقیم پیام میان ایران و آمریکا از طریق پاکستان بوده است. از آغاز جنگ رمضان تاکنون، وزرای خارجه ایران و چین سه نوبت به‌صورت تلفنی رایزنی کرده‌اند.

موضع چین در جنگ رمضان

پکن ضمن محکومیت تجاوز نظامی و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، وضعیت در تنگه هرمز را ناشی از تنش‌های ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل دانسته و بر ضرورت خاتمه کامل جنگ و برقراری آتش‌بس جامع و پایدار تأکید کرده است. چین همچنین حمایت خود را از تلاش‌های پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن اعلام کرده و بر حفظ کانال تبادل پیام‌ها پس از اعلام آتش‌بس تأکید دارد.

رئیس‌جمهور چین پیشنهادی چهار ماده‌ای برای پایان جنگ ارائه کرده که شامل همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی، رعایت قوانین بین‌المللی و عدم استفاده از زور و پیشبرد همزمان امنیت و توسعه در منطقه است. چین با در دست گرفتن ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر تقویت نظم بین‌المللی و پرهیز از اقدامات یکجانبه و سوق دادن جامعه جهانی به سمت «قانون جنگل» تأکید کرده است.

ابعاد اقتصادی و امنیت انرژی

چین، شریک مهم تجاری خلیج فارس با تجارت سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و سهم ۳۰ درصدی از تجارت کل منطقه است و نزدیک به ۴۵ درصد از واردات نفت روزانه خود (حدود ۱۱ میلیون بشکه) را از این منطقه تأمین می‌کند. جنگ رمضان اثرات مستقیم بر چین در حوزه‌های امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری، پروژه‌های اقتصادی در خلیج فارس و زنجیره تأمین جهانی کالاهای اساسی، از جمله تولید کود شیمیایی، داشته است.

در این دوره، وزیر خارجه چین بیش از ۳۰ گفت‌وگوی تلفنی و حضوری با همتایان منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ و برقراری آتش‌بس جامع انجام داده است. با این حال، آمریکا در هفته جاری همزمان با محاصره دریایی تنگه هرمز، پنج شرکت بزرگ چینی به‌ویژه بزرگ‌ترین پالایشگاه بخش خصوصی چین را به بهانه همکاری نفتی با ایران در فهرست تحریم و مسدودسازی دارایی قرار داده است. وزارت بازرگانی چین در واکنش به این اقدامات، ضمن اعلام مخالفت با تحریم‌های یکجانبه و فراقانونی، خواستار عدم شناسایی و اجرا و تبعیت از این تحریم‌ها شده است.

سفر عراقچی به پکن و رایزنی با مقامات چینی نه تنها تقویت روابط دوجانبه اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کند، بلکه نقش مهمی در مدیریت بحران منطقه‌ای و ایجاد کانال‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن ایفا می‌کند.