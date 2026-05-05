۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۰۹

عقب نشینی ترامپ از طرح «پروژه آزادی» در تنگه هرمز

در پی مواضع جدی و هشدارهای قاطع جمهوری اسلامی ایران به آمریکا و و ناکامی واشنگتن در دستیابی به اهداف خود در طرح به اصطلاح «پروژه آزادی»؛ دونالد ترامپ از تعلیق موقت این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد: طرح موسوم به «پروژه آزادی» که با هدف تسهیل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده بود، به‌طور موقت متوقف شده است.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر این شکست در پیامی اعلام کرد: این تصمیم در پی درخواست برخی کشورها از جمله پاکستان و هم‌زمان با ادامه روند مذاکرات با ایران اتخاذ شده است.

وی مدعی شد که این توقف با هدف فراهم کردن فرصت برای پیشرفت در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی صورت گرفته و در عین حال، «محاصره» همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از آنچه «پیشرفت در مذاکرات» خواند؛ سخن گفت، اما جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی یا چارچوب این توافق احتمالی ارائه نکرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      2 1
      پاسخ
      قشنگ میگوید برادر برادر آن سگ کافر بزن ضربه آخر بزن منظور از سگ کافرهمین خوک زرد ملحدکافر خدانشناس امریکایی و نتانیابوی سگیونیست هستند که یک پایشان در لبه جهنم است بزودی در آن ساقطند و الی الابد در جهنم معذب خواهند بود خیلی جنایتهای غیر قابل بخشش کردند در عذاب ابدی الهی مخلد خواهند بود انشالله
    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      7 0
      پاسخ
      به امید برکناری ترامپ نتانیاهو و دار و دسته شون 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در شرایط جنگی برای جلوگیری از انتقال سلاح و... تنگه باید کنترل بشه هنوز متارکه‌ی جنگ روی کاغذ نیامده که همه دادشون دراومده!
    • استاد IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ایران نباید وارد این مذاکرات بعد از لشکر کشی ترامپ در تنگه هرمز که موسوم به عملیات آزادی هست شود این توقف موقت عملیات آزادی تنگه هرمز به حساب خود ترامپ برای این است که یک اهرم فشاری و یک برگ برنده ای در مذاکرات داشته باشد البته در ذهن خود ترامپ نه در واقعیت . شتر در خواب بیند پنبه دانه ... حال که واقعیت عکس این است اهرم فشار واقعی و برگه همیشه برنده دست ایران است و آن هم کنترل تنگه هرمز ، ما اصلا نیازی به مذاکرات با آمریکا نداریم چون همه خواسته هایمان را در ادامه بسته بودن تنگه میگیریم

