عقب نشینی ترامپ از طرح «پروژه آزادی» در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد: طرح موسوم به «پروژه آزادی» که با هدف تسهیل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شده بود، به‌طور موقت متوقف شده است.

ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر این شکست در پیامی اعلام کرد: این تصمیم در پی درخواست برخی کشورها از جمله پاکستان و هم‌زمان با ادامه روند مذاکرات با ایران اتخاذ شده است.

وی مدعی شد که این توقف با هدف فراهم کردن فرصت برای پیشرفت در مسیر دستیابی به یک توافق نهایی صورت گرفته و در عین حال، «محاصره» همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از آنچه «پیشرفت در مذاکرات» خواند؛ سخن گفت، اما جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی یا چارچوب این توافق احتمالی ارائه نکرد.