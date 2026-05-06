  1. استانها
  2. همدان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

اموال ۴۰ نفر از خائنین در همدان توقیف و ضبط شد

همدان- با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین و کسانی که علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کرده‌اند، در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم در همدان توقیف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان طی روزهای گذشته با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان همدان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

اولویت هزینه‌کرد اموال توقیف شده به نفع مردم برای بازسازی بیمارستان‌ها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاه‌ها و مراکز خدمات عمومی است.

پیش از این نیز با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به نفع ملت توقیف و ضبط شد.

از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه‌ی مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی‌های خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.

برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین پیشتر در این رابطه گفته است: بر اساس بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.

    • هادی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      کسی که درآغوش دشمن به ایران خیانت کند سزایش جز محرومیت نیست پایدار ایران عزیز ماندگار شهدای جنگ تحمیلی سوم استکبار علیه ایران عزیز
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      خیلی هم عالی
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      خداوندا سپاسگذارم
    • احمد IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      چقدرخائن ووطنفروش توی کشورمون داریم.معلوم شداینهمه تبلیغات منفی،سروصدای بیخودی واغتشاشات درچندین سال گذشته برعلیه حکومت اسلامی همه دسیسه خائنین وابسته به دشمنان خارجی بوده تاایران راتجزیه ونابودکنند،برتری قدرت رابه اسرائیل بدهندوازفاشیسم یهودی یک ابرقدرت بسازند
    • رامین IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      این خائنین باید مجازات بشن وعذر وپوزش نباید پذیرفته بشه چرا که تا آخرش رفتن وکشور رو به این جنگ کشوندن

