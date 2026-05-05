به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش در پاساژ ارغوان واقع در فاز ۴ اندیشه آتش‌سوزی رخ داده که ۷ تیم عملیاتی هلال احمر با سگ های زنده یاب درحال امدادرسانی هستند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: دود مشاهده در محدوده غرب تهران‌، مربوط به آتش سوزی یک پاساژ ۶ طبقه در شهر اندیشه (خارج از محدوده تهران) است.

وی افزود: نیروهای کمکی از تهران به محل اعزام شده و در کنار همکاران اندیشه مشغول عملیات هستند.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از اعلام حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و توان عملیاتی اعزامی شامل؛ ۹ دستگاه آمبولانس یک دستگاه اتوبوس آمبولانس ۹ دستگاه خودرو فرماندهی و یک دستگاه خودرو پشتیبانی دیزستر باکس بود.

در این حادثه از مجموع ۱۰ مصدوم ۹ نفر به صورت سرپایی و در محل حادثه درمان شدند و یک نفر برای ادامه مداوا به بیمارستان منتقل گردید.

حضور ۹ تیم هلال‌احمر در عملیات جست‌وجوی مفقودین احتمالی حادثه آتش‌سوزی در پاساژ ارغوان

محمد کبادی؛ معاون عملیات سازمان امدادونجات گفت: در پی حریق مجتمع تجاری اداری ارغوان در ساعت ۱۶:۵۳ امروز در اندیشه، ۹ تیم عملیاتی شامل تیم‌های واکنش سریع، آنست و سایر تیم‌های عملیاتی از شهرستان‌های تهران، شهریار، رباط‌کریم، شهرقدس، بهارستان، ملارد و اسلامشهر به محل اعزام شدند.