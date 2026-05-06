امروز در دادگاه پژمان جمشیدی چه گذشت؟+ فیلم

کامبیز برجاس، یکی از وکیل مدافعان پژمان جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آنچه امروز در دومین جلسه دادگاه موکلش گذشت، اظهار کرد:جلسه پایانی بسیار خوب برگزار شد و همکاران من در تیم دفاعی با جانفشانی و به نحو عالی از موکل دفاع کردند.

وی افزود: تصور ما بر این است که قضات دادگاه به حقیقت موضوع پی برده‌اند. گرچه هر رأیی قابل اعتراض است، اما خوش‌بین هستیم که رأی نهایی به نفع آقای جمشیدی صادر شود.

برجاس در خصوص زمان صدور رأی گفت: معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ روز بعد از آخرین جلسه، رأی اعلام می‌شود. باید منتظر ماند و انشاءالله به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این وکیل دادگستری با قدردانی از قضات شعبه کیفری به دلیل اختصاص وقت مفید برای دفاعیات، تأکید کرد: دفاع ما حاصل کار تیمی بود. موضوع همچنان حول همان ادله پیشین می‌گردد که در مرحله تجدیدنظر نیز به بی‌گناهی موکل منجر به صدور رأی به نفع او شد. امیدواریم این بار هم عدالت برقرار شود.

وی گفت: در این پرونده اظهارات ۴ فردمطلع گرفته شد و ادله همان ادله سابقی هست و بیش از آنهم عملا چیزی واقع نشده است.