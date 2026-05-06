سناریوی جدید واشنگتن علیه ایران؛ پاسخ حقوقی تهران چه خواهد بود؟

کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمریکا در حال تهیه پیش‌نویس قطعنامه ای جدید علیه ایران با مشارکت بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. انتظار می‌رود این قطعنامه از ایران بخواهد محدودیت تردد در تنگه هرمز، حملات به کشتی‌های تجاری و تلاش برای وضع عوارض بر کشتیرانی در تنگه هرمز را متوقف کند و از ایران بخواهد که مین‌گذاری دریایی را متوقف کند و محل مین‌ها را فاش کند.

وی افزود: اگرچه این پیش‌نویس قطعنامه، به دنبال قطعنامه شکست‌خورده قبلی است که توسط چین و روسیه در شورای امنیت وتو شد، اما در حالی ارائه می‌شود که آتش‌بس با ایران برقرار است و در عین حال ایران به اقدامات شرورانه ناوهای امریکایی برای نفوذ در تنگه هرمز، پاسخ قاطع نظامی داده و اقدامات شرورانه اماراتی ها را به اتش کشیده است، لذا این قطعنامه بیشتر به دنبال ایجاد گشایشی در مخمصه ناشی از التهاب اقتصادی جهانی به‌ویژه آسیا و شرکای امریکایی صهیونی در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس است.

رئوف ادامه داد: از این رو ایران نیز باید پیش نویس قطعنامه ای را علیه آمریکا و متحدانش برای رفع سریع محاصره دریایی غیر قانونی علیه ایران را با مشارکت چین و روسیه به سازمان ملل ارائه بدهد. علاوه بر این باید به ایران حق خود بر تنگه هرمز تاکید کند و یادآور شود که بخش مهم آبراهه این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و حق بر عوارض کشتیرانی و نیز عبور ایمن و بی ضرر از حقوق ذاتی ایران است که به او این امکان را می دهد تا کشتی های عبوری را بازرسی کرده و از تردد ناوگان نظامی جلوگیری نماید و این حقوق بر اساس معاهده بین المللی حقوق دریاها به ایران اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: ایران باید تاکید کند که کنوانسیون ۱۹۸۲ دریایی را امضا نکرده، تعهدی به آن ندارد و از همان ابتدا در کنفرانس ۱۹۸۲ علنا اعتراض خود را به آن اعلام و ثبت کرده است، لذا هیچ قانون یا معاهده بین المللی نمی تواند این حقوق ذاتی ایران را سلب و ساقط نماید و به تبع آن صدور هرگونه قطعنامه ای بر خلاف این حق ذاتی، ناقض تمام اصول، عرف و حقوق شناخته شده بین الملل و بشردوستانه است و در صورت تصویب آن، یک بدعت خطرناک و ضدبشری خواهد بود که انگ آن تا ابد بر پیشانی سازمان ملل نامتحد باقی خواهد ماند.

رئوف در پایان بیان کرد: یادآور می شود که این حق ذاتی ایران بر تنگه هرمز، ناشی از موقعیت ژئوپولتیک و جغرافیایی ایران است که حقی خدادادی بوده و بر اساس تمامی اصول، حقوق و عرف بین الملل باید محترم شمرده شود.