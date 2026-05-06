۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

سناریوی جدید واشنگتن علیه ایران؛ پاسخ حقوقی تهران چه خواهد بود؟

یک حقوقدان گفت: ایران باید با پیش‌نویس مقابله‌ای به سازمان ملل، حق ذاتی خود بر تنگه هرمز و اعمال عوارض کشتیرانی را تثبیت کند و جلوی بدعت‌های ضدبشری بایستد.

کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمریکا در حال تهیه پیش‌نویس قطعنامه ای جدید علیه ایران با مشارکت بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. انتظار می‌رود این قطعنامه از ایران بخواهد محدودیت تردد در تنگه هرمز، حملات به کشتی‌های تجاری و تلاش برای وضع عوارض بر کشتیرانی در تنگه هرمز را متوقف کند و از ایران بخواهد که مین‌گذاری دریایی را متوقف کند و محل مین‌ها را فاش کند.

وی افزود: اگرچه این پیش‌نویس قطعنامه، به دنبال قطعنامه شکست‌خورده قبلی است که توسط چین و روسیه در شورای امنیت وتو شد، اما در حالی ارائه می‌شود که آتش‌بس با ایران برقرار است و در عین حال ایران به اقدامات شرورانه ناوهای امریکایی برای نفوذ در تنگه هرمز، پاسخ قاطع نظامی داده و اقدامات شرورانه اماراتی ها را به اتش کشیده است، لذا این قطعنامه بیشتر به دنبال ایجاد گشایشی در مخمصه ناشی از التهاب اقتصادی جهانی به‌ویژه آسیا و شرکای امریکایی صهیونی در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس است.

رئوف ادامه داد: از این رو ایران نیز باید پیش نویس قطعنامه ای را علیه آمریکا و متحدانش برای رفع سریع محاصره دریایی غیر قانونی علیه ایران را با مشارکت چین و روسیه به سازمان ملل ارائه بدهد. علاوه بر این باید به ایران حق خود بر تنگه هرمز تاکید کند و یادآور شود که بخش مهم آبراهه این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و حق بر عوارض کشتیرانی و نیز عبور ایمن و بی ضرر از حقوق ذاتی ایران است که به او این امکان را می دهد تا کشتی های عبوری را بازرسی کرده و از تردد ناوگان نظامی جلوگیری نماید و این حقوق بر اساس معاهده بین المللی حقوق دریاها به ایران اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: ایران باید تاکید کند که کنوانسیون ۱۹۸۲ دریایی را امضا نکرده، تعهدی به آن ندارد و از همان ابتدا در کنفرانس ۱۹۸۲ علنا اعتراض خود را به آن اعلام و ثبت کرده است، لذا هیچ قانون یا معاهده بین المللی نمی تواند این حقوق ذاتی ایران را سلب و ساقط نماید و به تبع آن صدور هرگونه قطعنامه ای بر خلاف این حق ذاتی، ناقض تمام اصول، عرف و حقوق شناخته شده بین الملل و بشردوستانه است و در صورت تصویب آن، یک بدعت خطرناک و ضدبشری خواهد بود که انگ آن تا ابد بر پیشانی سازمان ملل نامتحد باقی خواهد ماند.

رئوف در پایان بیان کرد: یادآور می شود که این حق ذاتی ایران بر تنگه هرمز، ناشی از موقعیت ژئوپولتیک و جغرافیایی ایران است که حقی خدادادی بوده و بر اساس تمامی اصول، حقوق و عرف بین الملل باید محترم شمرده شود.

    نظرات

    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      می خوان قطعنامه صادر کنند وباید یک کاری ایران کند
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      امریکا جنگ راه انداخت علیه ایران ،والان می خواد پیش نویس قطعنامه بنویسه در حالی که ایران تحت محاصره هست واین کار غیر قانونیه
    • احمد IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      فرض مثال که قطعنامه برعلیه ایران شودمگرآمریکا واسرائیل که جنایتکاران جنگی هستندوتجاوز ونسل کشی کرده اندخودشان به قطعنامه هایی که برعلیه شان صادرشده،اهمیتی میدهندکه ایران بخواهداهمیت دهد؟! اینجورقطعنامه ها به نفع ایران تمام میشود.عدو شودسبب خیرگرخداخواهدودرایتی دربنده باشد!
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      پیش دستی در ارائه چنین پیش نویس‌هایی لازم و ضروری ایست و باید با اقتدار تمام منافع کشور و مردم در سازمان‌های بین‌المللی پیگیری شود البته که بهتر است با کمی ظرافت منافع دیگر کشورها هم تا جایی که به منافع ما ضربه‌ای وارد نکند برای همسو شدن ایشان با ما لحاظ شود. بد نیست پیش نویس جدایی هم بابت تاسیس هرگونه پایگاه‌های نظامی یا راداری توسط دیگر کشورها در کشور دیگری را ملزم به دریافت اجازه از همسایگانی که مرزهای مشترک خاکی و آبی با آنها دارند ارائه کرد درسته که وتو میشه اما کشورهای زیادی همصدا میشن.

