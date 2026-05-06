به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری‌ها از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران حکایت از آن دارد که با هماهنگی‌های انجام‌شده به همت انجمن مذکور و دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات برخی اقلام اصلی لوازم خانگی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری ممنوع شد.

بر اساس این تصمیم، واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق این رویه‌ها حذف شده و به‌زودی آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار لوازم خانگی و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی صورت گرفته است.

گفتنی است جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت و ضوابط مربوط به آن در آیین‌نامه اجرایی پیش‌رو مشخص خواهد شد.