۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

واردات ۳ قلم لوازم خانگی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری ممنوع شد

واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری حذف شده و به‌زودی آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری‌ها از انجمن صنایع لوازم خانگی ایران حکایت از آن دارد که با هماهنگی‌های انجام‌شده به همت انجمن مذکور و دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات برخی اقلام اصلی لوازم خانگی از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری ممنوع شد.

بر اساس این تصمیم، واردات یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق این رویه‌ها حذف شده و به‌زودی آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی، ساماندهی بازار لوازم خانگی و جلوگیری از ورود کالا از مسیرهای غیررسمی صورت گرفته است.

گفتنی است جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت و ضوابط مربوط به آن در آیین‌نامه اجرایی پیش‌رو مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6821898
سمیه رسولی

    • کاظمیان IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      این صنعت و هم مانند خودرو کردیم ! با این رویه یعنی انحصار مطلق ، فقط زمینه برای رانت و سو استفاده باز میشود ، و شرکتها هیچ انگیزه ای برای نو اوری و رقابت نخواهند داشت ! دقیقا مانند خودرو و ...
    • نامجو IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      تولیدی موثر و مفید است و باعث رشد اقتصاد و سوددهی و پیشرفت میشود که صادراتی واقعی ، قابل عرضه و رقابت خارج از مرز و بدست اوردن بازار کشوری شود ، در غیر این صورت وتولید فقط برای داخل ، چیزی جز کسری ،ناترازی ، تورم و عقب افتادگی و ... ندارد ! مانند خودرو و...
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      اگر کلا واردات این اقلام ممنوع شد نیت واقعی هست ..
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      هر نوع واردات باید از طریق بازارچه های مرزی یا گمرکات باشد . اگر میخواهید به مردم مرز نشین شرایط تخفیف گمرکی دهید ولی کلا هر جنسی فقط باید از طریق گمرک یا بازارچه مرزی باشد تا به طور دقیق کنترل شود . بحث امنیتی موضوع خیلی مهم است. هر چقدر میتوانید کولبرها را یاری کنید تا از مبادی رسمی و قابل کنترل کالا وارد کنند

