تقدیر از ۱۱ پژوهشگر و ۱۴ دانشگاه در جشنواره تحقیقات و فناوری رازی

به گزارش خبرنگار مهر، در سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری رازی که امروز دوشنبه ۸ مهر ماه در دانشگاه علوم پزشکی با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و حسین سیمایی صراف وزیر علوم، برگزار شد، برگزیدگان این جشنواره تقدیر شدند.

اسامی برندگان سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی به شرح ذیل است:

۱ دکتر علی لاریجانی رتبه اول کمیته علوم بالینی و سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲ دکتر پیام طبرسی محقق برگزیده رتبه سوم کمیته علوم بالینی و سلامت

۳- دکتر حامد محمدی محقق جوان برگزیده کمیته علوم بالینی و سلامت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴- دکتر محسن صادقی یارندی از دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی

۵- دکتر محمد علی منصوریان محقق برگزیده رتبه اول کمیته علوم پایه پزشکی تهران

۶- دکتر سعید صفیری محقق برگزیده رتبه سوم کمیته علوم پایه پزشکی تبریز

۷- دکتر سجاد فخری محقق جوان برگزیده کمیته علوم پایه پزشکی از کرمانشاه

۸- شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری فناور برگزیده رتبه اول کمینه فناور سلامت از دانشگاه شهید بهشتی

۹- دکتر عباس خسروی فناور جوان برگزیده کمیته فناوری سلامت

۱۰- قاسم جان بابایی برگزیده طرح اثرگذار از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۱- دکتر فهیمه رمضانی تهرانی برگزیده طرح اثرگذار از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در این جشنواره چهار دانشگاه علوم‌پزشکی کشور موفق به کسب رتبه شدند که به تربیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی فسا و دانشکده علوم پزشکی سیرجان رتبه اول تا چهارم رو از آن خود کردند.

همچنین در این جشنواره مراکز تحقیقاتی نیز معرفی شدند که مرکز تحقیقات غذذ درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی، مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات آنالیز دارویی، مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر، مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته از جمله مراکز تحقیقاتی بودند.

همچنین کمیته‌های تحقیقات فناوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، اردبیل، بوشهر و سیرجان به عنوان کمیته‌های برتر و برگزیده اعلام شدند.

در بخش نشریات علوم پزشکی، نشریات journal of dental materials and technique و نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشکی برگزیده شدند.

همچنین مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و همچنین مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش واحدهای فناور نیز شرکت‌های دانش بنیان دانش پژوهش فجر علوم پزشکی گلستان و طب امروز علوم پزشکی شیراز برگزیده شدند.

در پایان از پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و گروه دارویی کویل نیز تقدیر به عمل آمد.