سرهنگ احسان بدیعیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با احتکار و مفاسد اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان شاهین‌شهر و میمه از دپوی مقادیر زیادی ارزاق عمومی در یک منزل مسکونی مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مرجع قضائی و همراهی نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت، به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه تصریح کرد: در بازرسی انجام‌شده از این منزل، بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم انواع برنج، قند، شکر و چای، حدود هزار لیتر مایع ظرفشویی و ۴ هزار و ۴۹۰ عدد انواع محصولات غذایی و بهداشتی احتکارشده کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش این اقلام بنا بر اعلام کارشناسان بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.