۲ تن مواد خوراکی فاقد مجوز در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی شکر، کشمش، قند و چای خارجی فاقد مجوز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگیهای قضائی لازم، بازرسیهای لازم را از محلهای مورد نظر به عمل آوردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسیها، مجموعاً ۲ هزار و ۸۰ کیلوگرم انواع مواد خوراکی شامل شکر، کشمش، قند و چای خارجی که فاقد مدارک و مجوزهای قانونی بودند، کشف و ضبط شد.
منصوری با اشاره به ارزش ریالی اقلام کشف شده گفت: کارشناسان ارزش این محموله را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی در پایان از دستگیری سه نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: رسیدگی به موضوع و اقدامات قانونی در این خصوص ادامه دارد.
نظر شما