به گزارش خبرنگار مهر، افشین سهرابخان، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، بازدید دورهای از شهرستانها اعلام کرد که حدود ۲۴ مصوبه برای رفع مشکلات شهرستانها صادر شده است.
وی گفت: پیش از بازدید، مشکلات از طریق فرمانداران جمعآوری شده بود و امروز در جلسه رسیدگی شد. تعیین تکلیف اراضی با تغییر کاربری نامشخص و ساماندهی اراضی حریم رودخانه که به فضای سبز تبدیل شدهاند، از مهمترین مصوبات بود.
سهرابخان افزود: شهرداری موظف شد ادامه اراضی را به فضای سبز تبدیل و چاههای آبیاری را به آب منطقهای تحویل دهد تا آب شرب مردم تأمین شود. همچنین مصوبات مربوط به تعاونیهای مسکن نیز تصویب شد.
رئیس سازمان بازرسی استان تهران تصریح کرد: دستگاههایی که به مصوبات قبلی عمل نکردهاند به بازرس استان اعلام و برخورد قانونی خواهد شد. پیگیری اجرای مصوبات به فوریت توسط معاونین بازرسی تهران انجام میشود.
وی در پایان خبر داد که پس از بازدید، به خانواده شهدا سرکشی خواهد شد و جلسهای درباره شهرک صنعتی نیز برگزار میشود.
