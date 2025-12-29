  1. استانها
  2. تهران
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

سهراب‌خان: مشکلات اراضی و حریم رودخانه با مصوبات جدید رفع می‌شود

سهراب‌خان: مشکلات اراضی و حریم رودخانه با مصوبات جدید رفع می‌شود

رباط کریم- رئیس منطقه یک سازمان بازرسی گفت: مشکلات اراضی با تغییر کاربری نامشخص و حریم رودخانه با مصوبات جدید سازمان بازرسی به زودی رفع و ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین سهراب‌خان، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، بازدید دوره‌ای از شهرستان‌ها اعلام کرد که حدود ۲۴ مصوبه برای رفع مشکلات شهرستان‌ها صادر شده است.

وی گفت: پیش از بازدید، مشکلات از طریق فرمانداران جمع‌آوری شده بود و امروز در جلسه رسیدگی شد. تعیین تکلیف اراضی با تغییر کاربری نامشخص و ساماندهی اراضی حریم رودخانه که به فضای سبز تبدیل شده‌اند، از مهم‌ترین مصوبات بود.

سهراب‌خان افزود: شهرداری موظف شد ادامه اراضی را به فضای سبز تبدیل و چاه‌های آبیاری را به آب منطقه‌ای تحویل دهد تا آب شرب مردم تأمین شود. همچنین مصوبات مربوط به تعاونی‌های مسکن نیز تصویب شد.

رئیس سازمان بازرسی استان تهران تصریح کرد: دستگاه‌هایی که به مصوبات قبلی عمل نکرده‌اند به بازرس استان اعلام و برخورد قانونی خواهد شد. پیگیری اجرای مصوبات به فوریت توسط معاونین بازرسی تهران انجام می‌شود.

وی در پایان خبر داد که پس از بازدید، به خانواده شهدا سرکشی خواهد شد و جلسه‌ای درباره شهرک صنعتی نیز برگزار می‌شود.

کد خبر 6706084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها