  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

نقش سازمان بازرسی در اجرای طرح جمع آوری واحدهای آلاینده

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بر نقش مؤثر سازمان بازرسی در اجرای طرح جمع آوری واحدهای آلاینده و مراکز تفکیک غیرمجاز پسماند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، در دیدار با افشین سهراب خان رئیس منطقه یک کشوری سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان تهران، با اشاره به نقش مؤثر سازمان بازرسی در اجرای طرح جمع آوری واحدهای آلاینده و مراکز تفکیک غیرمجاز پسماند، ضایعات و جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده در استان گفت: اگر حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی کل کشور نبود، این اقدام بزرگ زیست محیطی به نتیجه مطلوب نمی‌رسید.

وی افزود: همکاری بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، به ویژه در حوزه محیط زیست، می‌تواند الگوی موفقی برای حل مسائل پیچیده زیست محیطی در کلان شهر تهران باشد.

گفتنی است؛ در پایان این دیدار، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اهدا لوح تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از رئیس منطقه یک کشوری سازمان بازرسی کل کشور و همکاران وی به دلیل پشتیبانی از طرح‌های زیست محیطی استان تهران تقدیر کرده و سالروز تشکیل سازمان بازرسی را تبریک گفت.

