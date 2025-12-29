مرمت خانه تاریخی قاضی در شهر رویدر وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر زارعی با اشاره به اهمیت حفظ بناهای تاریخی به‌عنوان شناسنامه‌های هویتی شهرها اظهار کرد: خانه تاریخی قاضی یکی از آثار شاخص و ارزشمند رویدر است که به‌دلیل ویژگی‌های معماری بومی و جایگاه فرهنگی خود، نقش مهمی در بازخوانی تاریخ و هویت این شهر ایفا می‌کند و آغاز مرمت آن، پاسخی عملی به ضرورت صیانت از میراث فرهنگی است.

معاون میراث‌فرهنگی استان هرمزگان با تأکید بر نقش مؤثر مدیریت شهری در حفاظت از آثار تاریخی افزود: شهرداری رویدر با نگاهی مسئولانه و فرهنگی، به‌صورت تمام‌قد پای کار صیانت از میراث فرهنگی شهر آمده و با تأمین و اجرای این پروژه، همکاری مطلوبی با مجموعه میراث‌فرهنگی استان داشته است که جای قدردانی دارد.

زارعی اظهار کرد: در مرحله نخست این پروژه، اقدامات مرتبط با استحکام‌بخشی، تثبیت و حفاظت از سازه اصلی بنا در دستور کار قرار گرفته تا از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود و بستر لازم برای اجرای مراحل تکمیلی مرمت فراهم آید.

او افزود: در ادامه عملیات مرمت، تعمیر و بازسازی سقف، مرمت بادگیر به‌عنوان یکی از عناصر شاخص معماری بنا، سامان‌دهی فضاهای داخلی و مرمت نماهای داخلی و بیرونی با رعایت اصول فنی و ضوابط مصوب میراث‌فرهنگی اجرا خواهد شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان هرمزگان تصریح کرد: عملیات مرمت خانه تاریخی قاضی با نظارت مستقیم کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با اجرای شهرداری رویدر در حال انجام است و تلاش شده است ضمن حفظ اصالت و ارزش‌های تاریخی بنا، زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از آن نیز در آینده فراهم شود.

خانه تاریخی قاضی در شهر رویدر از توابع شهرستان خمیر واقع شده و از بناهای شاخص دوره قاجاریه به‌شمار می‌رود. این اثر ارزشمند در سال ۱۳۸۷ به شماره ۲۴۴۹۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از نظر تاریخی، معماری و هویتی دارای اهمیت ویژه‌ای در منطقه است.