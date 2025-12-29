https://mehrnews.com/x3b25w ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴ کد خبر 6706164 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴ بارش شدید باران در دلگان دلگان - اولین باران زمستانی از دقایقی قبل با سرعت زیاد در شهرستان دلگان بارید. دریافت 4 MB کد خبر 6706164 کپی شد مطالب مرتبط آبگیری دوباره دریاچه جازموریان پس از دو سال خشکسالی محور دلگان به زهکلوت مسدود شد امام جمعه دلگان: تأخیر در تأمین کودشیمیایی خسارت به زحمات کشاورزان است امام جمعه دلگان: خرما و حنای دلگان سودی برای کشاورز ندارد برچسبها زمستان باران شهرستان دلگان تگرگ
