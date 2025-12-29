  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

بارش شدید باران در دلگان

دلگان - اولین باران زمستانی از دقایقی قبل با سرعت زیاد در شهرستان دلگان بارید.

