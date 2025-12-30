https://mehrnews.com/x3b2r6 ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴ کد خبر 6706977 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴ طغیان رودخانه کنتی محور دلگان به دهستان هودیان دلگان - نخستین باران زمستانی در دلگان، رودخانه کنتی را خروشان و محور دلگان -هودیان را درگیر سیلاب کرد. دریافت 9 MB کد خبر 6706977 کپی شد مطالب مرتبط سیلاب محور دلگان-ایرانشهر را مسدود کرد قطع راه ارتباطی ۲۵ روستای جلگه چاه هاشم با مرکز این بخش بارش شدید باران در دلگان محور دلگان به زهکلوت مسدود شد برچسبها شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان رودخانه
