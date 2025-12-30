  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

طغیان رودخانه کنتی محور دلگان به دهستان هودیان

دلگان - نخستین باران زمستانی در دلگان، رودخانه کنتی را خروشان و محور دلگان -هودیان را درگیر سیلاب کرد.

