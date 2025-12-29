اعلام زمان و مکان برگزاری مراسم های ۹ دی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مراسم ۹ دی در این استان را عنوان کرد.
بر اساس این اطلاعیه مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» با شعار محوری «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
در این اطلاعیه آمده است که این مراسمها در مکانهای ذیل برگزار میشود:
یاسوج
مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹/۳۰ صبح
دهدشت
حسینیه ثارالله سپاه پاسداران، ساعت ۱۰ صبح
گچساران
حسینیه ثارالله (کانون بسیج)، ساعت ۱۰ صبح
باشت
گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ صبح
چرام
مسجد جامع صاحبالزمان (عج)، بعد از نماز جماعت ظهر و عصر
لنده
مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹ صبح
لیکک
مصلای امام رضا (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح
سیسخت
مسجد جامع امام علی (ع)، ساعت ۱۰ صبح
مارگون
مصلای حضرت امام رضا (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح
سوق
حسینیه اعظم امامزاده یوسف (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح
دیشموک
مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح
قلعهرئیسی
مسجد جامع صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح
پاتاوه
مصلای حضرت امام هادی (ع)، ساعت ۱۰ صبح
سرفاریاب
دبیرستان هاجر (س)، ساعت ۱۰ صبح
چیتاب
سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساعت ۱۰ صبح
لوداب
مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) گراب، ساعت ۱۰/۳۰ صبح
سرآسیاب یوسفی
مسجد امام خمینی (ره)، ساعت ۹/۳۰ صبح
ممبی
مسجد حضرت صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح
سپیدار
مسجد حضرت امام حسین (ع)، ساعت ۱۱ صبح
جاورده
مسجد حضرت صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۴
بردپهن زیلایی
مسجد صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح
