به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عظیمی، بعد از ظهر دوشنبه، در مراسم افتتاح نیروگاه ۶ مگاواتی گروه انرژی پاسارگاد با اشاره به روند توسعه انرژیهای پاک در استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر در استان تهران حدود ۱۰۰ مگاوات است که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این میزان تا پایان سال جاری به ۲۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه توسعه تجدیدپذیرها در سطح ملی نیز شتاب گرفته است، افزود: با ورود نیروگاههایی که طی سه هفته گذشته به مدار آمدهاند، ظرفیت نصبشده انرژیهای تجدیدپذیر کشور به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده و هدفگذاری ما رساندن این عدد به ۱۱ هزار مگاوات تا تابستان سال آینده است.
قائممقام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر با تأکید بر نقش این نیروگاهها در کاهش ناترازی برق کشور تصریح کرد: افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها میتواند بخشی از مشکل ناترازی تولید و مصرف برق را جبران کند، اما این اقدام بهتنهایی کافی نیست.
عظیمی ادامه داد: در کنار توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، باید بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی نیز وارد مدار شود. همچنین بهسازی و نوسازی نیروگاههای حرارتی و توسعه شبکه خطوط انتقال از جمله اقدامات ضروری برای کاهش ناترازی برق در کشور به شمار میرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر نیروگاههای تجدیدپذیر، سایر نیروگاههای حرارتی و آبی و همچنین پروژههایی که از سالهای گذشته آغاز شدهاند باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند تا مشکل ناترازی برق در تهران و سایر استانها به حداقل ممکن برسد.
نظر شما