واکنش هادی ساروی به قرار گرفتن نامش کنار برترین ورزشکاران برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ساروی پس از قرار گرفتن در فهرست نامزدهای برترین ورزشکار مرد جهان در سال ۲۰۲۵ از سوی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS) در گفت و گوبا روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: خدا را شاکرم که این اتفاق مهم در دوران ورزشی من رقم خورد و به عنوان نماینده کشتی و ورزش ایران، نامزد یکی از معتبرترین جوایز بین‌المللی ورزشی جهان شدم؛ جایزه‌ای که انتخاب آن توسط رسانه‌های معتبر ورزشی سراسر دنیا انجام می‌شود.

وی ادامه داد: قرار گرفتن نام من در کنار ستارگان بزرگ ورزش جهان از جمله عثمان دمبله، کیلیان ام‌باپه، محمد صلاح، لامینه یامال و دیگر قهرمانان مطرح رشته‌های مختلف ورزشی، برایم افتخار بزرگی است.

ساروی تصریح کرد: در مسیری که از ابتدا آغاز کردم، خدا را شاکرم که با قهرمانی جهان و المپیک همراه بوده و امروز نامم به عنوان یک ایرانی و نماینده کشتی و ورزش کشورمان در کنار بزرگان ورزش جهان قرار گرفته است.

قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی اظهار داشت: امیدوارم موفقیت‌هایی که در سال‌های اخیر به دست آورده‌ام تداوم داشته باشد و بتوانم نماینده شایسته‌ای برای مردم عزیز ایران در میادین مختلف ورزشی باشم. در پایان نیز از محبت و لطف مردم شریف ایران بابت حمایت و توجه‌شان نسبت به کاندیداتوری من به عنوان بهترین ورزشکار جهان در سال ۲۰۲۵ صمیمانه قدردانی می‌کنم.

گفتنی است انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی (AIPS)، محمدهادی ساروی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک را به عنوان یکی از نامزدهای بهترین ورزشکار مرد جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی کرده است.