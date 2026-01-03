علیرضا رضایی: انتقادها باید منصفانه باشد/ کشتی در حال تغییر نسل است

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتقادهایی مبنی بر اینکه کشتی تهران در مسابقات قهرمانی کشور با توجه به امکانات و زیرساختها افت کرده و عملکرد قابل قبولی نداشته است، گفت: مسائلی که مطرح شده را قبول ندارم به این خاطر که ما باید روند رشد کشتی تهران را بسنجیم و نسبت به موقعیت و شرایطی که در آن قرار داشتیم، ارزیابی مناسبی داشته باشیم. کشتی تهران نسبت به سال گذشته بررسی کنیم، باید بگویم که رشد قابل توجهی داشتهایم. سال گذشته ما مدال طلا کسب نکردیم، اما امسال موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شدهایم، علاوه بر این چهار یا پنج برنز نیز به دست آوردیم که نشاندهنده بهبود وضعیت تیم کشتی تهران است.
رضایی افزود: بنابراین با توجه به این آمار شرایط کشتی نسبت به سال گذشته بهتر شده است. همچنین، تیم کشتی تهران به سمت جوانگرایی رفته است. میانگین سنی کشتیگیران کاهش پیدا کرده و بسیاری از کشتیگیران ما در سنین جوانی قرار دارند. به عنوان مثال، امیرحسین حسینی، یکی از کشتیگیران با سابقه ما، تنها ۲۶ سال سن دارد و برخی از کشتیگیران دیگر تیم تهران در سنین ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ سال قرار دارند. این امر نشاندهنده توجه به جوانان و توسعه استعدادهای جدید در تهران است.
سرمربی تیم کشتی آزاد هیئت استان تهران عنوان کرد: در ردههای سنی مختلف، به ویژه در رده جوانان، کشتی تهران پیشرفت خوبی داشته است. بهطور مثال، برخی از کشتیگیران ما حتی در رده جوانان هم میتوانند حضور پیدا کنند که این هم نشاندهنده رشد کشتی تهران است. به نظرم اگر قرار باشد نقدی هم صورت بگیرد باید منصفانه باشد. کشتی تهران در همه ردهها و به خصوص بزرگسالان رشد داشته است. در حال حاضر تهران بعد از چندین سال در مسابقات قهرمانی کشور دو نماینده داشته است و حتی میتوانستیم تعداد آن را افزایش دهیم. در تلاش هستیم که کشتیگیران را در تمامی ردههای سنی افزایش بدهیم.
وی در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه کشتی تهران در رده بزرگسالان به اندازه نوجوانان و جوانان موفق نبوده است، عنوان کرد: تیم کشتی تهران در حال جوان شدن و نسل در حال تغییر است، وقتی ما در رده پایه خوب کار میکنیم همان کشتیگیران به رده بزرگسالان تزریق میشوند. درست است که تیم ما به اندازه برخی استانها در رده بزرگسالان قدرتمند نیست، اما در همین مسابقات قهرمانی کشور هم نتیجه بدی نگرفت.
وی گفت: در مسابقات قهرمانی کشور ۶۰ کشتیگیر در قالب تیم مازندران یا سایر استانهای دیگر شرکت کردند و مازندران ۶ تیم در مسابقات قهرمانی کشور داشت. البته این آمار پویایی کشتی استان مازندران است را در رده بزرگسالان نشان میدهد. اما استانهای دیگر مثل تهران، خراسان، لرستان و البرز هم در حال پیشرفت هستند و امیدواریم این روند رو به جلو ادامه داشته باشد. ملاک موفقیت تنها قهرمانی در مسابقات نیست، کشتی تهران در این جدال نابرابر در مسابقات قهرمانی کشور دو مدال طلا و نقره و چند برنز به دست آورد.
مدیر فنی تیمهای کشتی آزاد هیئت استان تهران عنوان کرد: قطعاً انتقادهایی هم وارد است و باید بیشتر تلاش و تمرکز کنیم اما مهم این است که با همه ایرادات کار رو به جلو است. هر چقدر رقابت بین استانهای مختلف بیشتر باشد خروجی آن به نفع کشتی و تیم ملی خواهد بود. در نهایت حضور این کشتیگیران باعث میشود ما تیم ملی قدرتمندی داشته باشیم.
نظر شما